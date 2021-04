Acusan a Carlos Reinoso de intentar amañar un juego del Atlante

El exjugador colombiano Faustino Asprilla ha contado una historia que ha dejado mal parado al técnico Carlos Reinoso. El exjugador recordó cuando una vez el famoso Maetro intentó amañar un juego diciéndole a sus jugadores que se hicieran expulsar para que el duelo fuera suspendido.

"Cuando estaba en el Atlante de México, resulta que, con el entrenador Carlos Reinoso, fuimos a jugar un partido creo que a Guadalajara... era el último partido, si nosotros perdíamos 4-0 nos sacaban de los playoffs... Cuando empezó el partido, en los 10 minutos ya íbamos perdiendo 2-0 y terminó el primer tiempo", contó Asprilla en ESPN.

"Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar que teníamos que mejorar. Entra y le dice a los jugadores más jóvenes: 'si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3-0. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no, que vamos a jugar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto".

Asprilla contó esta historia después de ver lo sucedido en el partido entre Boyocá Chicó y las Águilas Doradas en la Liga colombiana. En ese duelo, las Águilas tuvieron que salir a jugar con solo 7 elementos debido a un brote de covid-19 en el grupo. Boyocá Chicó iba ganando 3-0 a los 79 minutos y justo en ese momento uno de los jugadores de Águilas Doradas "se lesionó" y tuvo que ser retirado del campo lo que provocó que se suspendiera el juego al tener solo 6 elementos en el campo y así ya no fueran goleados.

"Terminó el partido 2-1, pero yo no puedo creer que un entrenador mande a sus jugadores a expulsar. (Reinoso) Es lo más malo, es perverso. Lo más malo que me pasó a mí como futbolista fue haber tenido a ese señor como entrenador. No le aprendía nada. No sabe nada", externó Asprilla para rematar la historia.

https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/carlos-reinoso-amanar-juego-atlante-revelo-faustino-asprilla