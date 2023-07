Academia Thaylex arrasa en Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica

La Academia de Gimnasia Thaylex arrasó el pasado fin de semana en el Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica, celebrado en la ciudad de Xalapa.

Y es que dicha academia, a cargo de las entrenadoras Lizbeth López y Thaysha Salazar lograron que sus gimnastas ganaran más de 60 medallas en el pasado campeonato, donde participaron todas las academias de la Entidad.

Los fuertes entrenamientos de las niñas y adolescentes, permitió que Thaylex obtuviera el mayor número de medallas en las diversas categorías y aparatos.

En el grupo de selección de la clase IV A, Azul Lendechy obtuvo medalla de oro en all around y 3 plantas en pelota, aro y manos libres; mientras que Fernanda Bolaños plata en all around y oro en manos libres y aro, así como un cuarto lugar en pelota.

En la clase IV B María Andrade consiguió un tercer lugar en all around, así como oro en pelota, cuarto lugar en manos libres y sexto en aro; mientras que Karla del Valle un séptimo lugar en manos libres;

En la clase IV C Karla del Valle obtuvo séptimo lugar en pelota; Lía Moreno séptimo en manos libres, bronce en aro, quinto lugar en pelota y bronce en all around; Katia Gordillo cuarto lugar en manos libres, séptimo en aro, sexto en pelota y quinto en all around.

En la misma categoría Osiris González consiguió octavo en manos libres, sexto en aro, cuarto en pelota y sexto en all around; América González bronce en manos libres; octavo en pelota y séptimo en all around.

En clase IIIA Zoé Argüelles consiguió bronce en pelota, quinto en cinta, sexto en aro, sexto en cuerda y quinto en all around; Mira Campos obtuvo séptimo en cinta y octavo en aro; Siomara Ixtla quinto en pelota.

En la clase III B Nataly Hernández obtuvo cuatro medallas de platas en pelota, clavas, cinta y en all around.

Mientras que en el conjunto infantil, integrado por Mira Campos, Zoé Argüelles, María José Andrade Velázquez, Azul Lendechy y Fernando Bolaños obtuvieron la medalla de oro.

En la clase V A, Natalia Hernández consiguió medalla de oro en manos libres, cuarto lugar en plota y plata en all around.

Em la clase V B, Melissa Hernández consiguió cuarto lugar en cuerda y sexto lugar en manos libres y all around; Iny Moreno cuarto lugar en manos libres, séptimo en cuerda y quinto en all around.

En la clase V C, Alexa Gordillo obtuvo oro en aro, bronce en manos libres y oro en all around; Cami Valenzuela bronce en aro, sexto en manos libres y cuarto en all around, Daira Rico oro en manos libres, sexto en aro y quinto en all around; Gudalupe Escobar bronce en manos libres y cuarto lugar en aro.

En categoría preselección, la quinteta A obtuvo décimo lugar; la quinteta baby medalla de plata y la tercia también con medalla de plata.

Camila Hernández obtuvo medalla de bronce; Daniela Ávila quinto lugar, Grace Madrid lugar 14; Daniela lugar 15; Alissón lugar 19; Paz lugar 28; mientras que Jade y Karol medalla de plata cada una.