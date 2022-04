¡A volar mejor! El Águila apunta a tener una gran campaña 2022

Expresó su satisfacción por regresar un año más al equipo veracruzano y con nuevas expectativas para superar lo alcanzado el año pasado, en el que, señaló, se quedaron cortos.

"Buscamos alcanzar lo que hicimos el año pasado, la temporada pasada como equipo nuevo entramos a los playoffs, este año vamos a lograr otra vez el pase a la final.

"Ahora nos tocó hacer la pretemporada, el calor es muy diferente aquí (Monterrey), que Veracruz, pero vamos a llegar al cien por ciento", subrayó "La Pulga" Espinoza.

El receptor dijo en torno a Emmanuel "Peque" Valdez, que a pesar de que será un manager debutante, tiene en su historial, una gran experiencia como jugador detrás del plato.

"Fue un receptor muy importante en la liga en verano e invierno, todavía no he platicado mucho con él, me dio la bienvenida, sé que le gusta el juego agresivo y así vamos a estar jugando toda la temporada jugando", manifestó.

Luego de pasar unos días de bullpen, prácticas de bateo y LiveBP, El Águila de Veracruz está listo para iniciar formalmente uno de los catorce juegos de pretemporada en La Sultana del Norte.

Joel de Paula será el pitcher abridor en el juego amistoso ante la Selección de béisbol de la UANL, el cual se celebrará este viernes.

