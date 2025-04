A sus 60 años, la atleta de Misantla, Angélica Pérez gana pase al Nacional Máster 2025 (+Video)

La pista de atletismo nuevamente es testigo de un verdadero fenómeno: Angélica Pérez, quien, a sus más de 60 años, acaba de consagrarse como campeona nacional en los 100 metros planos, dentro de la categoría 60-64 años, este triunfo no solo ha llenado de orgullo a su familia y a su comunidad, sino que le ha asegurado un lugar en el Nacional Máster 2025, que se celebrará en julio en San Luis Potosí. Y es que, para Angélica, correr no es solo un deporte, es una forma de vida que demuestra que la edad no es un obstáculo para alcanzar grandes metas.

La fuerza de una campeona

Desde el inicio de su carrera en el atletismo, Angélica ha demostrado que la perseverancia, la disciplina y el amor por el deporte son ingredientes esenciales para el éxito, a pesar de los años, su pasión por correr no ha disminuido, y cada victoria le da más fuerzas para seguir adelante. Este reciente logro en la prueba de 100 metros planos es una prueba más de que la campeona misanteca está más activa que nunca.

"Este triunfo es el reflejo de años de esfuerzo y sacrificio, la meta siempre ha sido disfrutar lo que hago, pero también representar a mi comunidad con honor", comentó Angélica, visiblemente emocionada.

No hay éxito sin un buen equipo detrás, y en el caso de Angélica, su entrenador Óscar Arriaga Carabarín ha sido un pilar fundamental en su preparación, juntos, han trabajado en cada detalle, desde la técnica de carrera hasta la motivación mental, lo que ha permitido que Angélica se mantenga en la élite del atletismo máster.

"Es un honor trabajar con ella. Su dedicación y energía son incansables, no solo es una atleta excepcional, sino también una inspiración para todos", expresó Óscar, quien ha sido parte esencial en el camino de la campeona.

El Club "Venados": cuna de campeones

El Club de Atletismo "Venados" de Misantla, al cual Angélica pertenece, ha sido el semillero de grandes atletas que, como ella, han alcanzado lo más alto en el deporte, esta institución, además de ser una familia para sus miembros, se ha caracterizado por fomentar el deporte de manera inclusiva, sin importar la edad, el género o el nivel de experiencia.

La comunidad deportiva de Misantla se ha volcado en apoyo a la atleta, y no es para menos: "¡Qué orgullo tener una campeona como Angélica en nuestra ciudad! Cada victoria suya es un reflejo de todo lo que podemos lograr si nos lo proponemos", expresó uno de los miembros del club.

El futuro es prometedor

Ahora, con la vista puesta en el Nacional Máster 2025 que se llevará a cabo en San Luis Potosí, Angélica está más motivada que nunca, su pase al evento más importante del año para los atletas de su categoría representa no solo un nuevo desafío, sino una oportunidad de oro para seguir demostrando su capacidad en la pista.

"Este es solo el comienzo. Tengo muchas metas por cumplir y sé que, con esfuerzo y dedicación, puedo seguir demostrando que el deporte no tiene barreras de edad", afirmó Angélica, quien ya se encuentra entrenando con miras al evento nacional.

Un legado de inspiración

Lo que Angélica Pérez ha logrado va más allá de las medallas. Su historia es un testimonio de que nunca es tarde para perseguir los sueños, y que la pasión por lo que uno hace puede ser la fuente inagotable de energía, ella es un ejemplo para todos aquellos que creen que la edad es una limitante, demostrando que, con disciplina, todo es posible.

Su éxito no solo ha sido un motivo de celebración en su hogar y en el Club "Venados", sino que también ha inspirado a cientos de personas a no rendirse y seguir luchando por sus objetivos, sin importar las dificultades que enfrenten.

Desde sus seres queridos hasta su entrenador, todos en Misantla se han unido para felicitar a Angélica Pérez por su logro y su continuo esfuerzo: "¡Mami, te amamos mucho! Eres un ejemplo a seguir. ¡Vamos con todo para el Nacional!", expresaron sus hijos a través de las redes sociales, llenos de emoción por el éxito de su madre.

Angélica Pérez no solo es una campeona en la pista, es un verdadero ejemplo de perseverancia, disciplina y amor por el deporte, con su mirada fija en el futuro, la atleta misanteca está lista para enfrentar nuevos retos, demostrar su capacidad y seguir dejando huella en la historia del atletismo.