A seguir confinados piden a basquetbolistas en este puerto

Pese a que el semáforo de contaminación se encuentra en color amarillo, el coordinador del basquetbol en la localidad, Don Tomás Ávila Núñez, envió un mensaje a todos y cada uno de los basquetbolistas que forman parte de su organización a continuar resguardándose y no exponerse ante la pandemia que aun tiene en jaque a la comunidad deportiva.

Ávila Núñez, quien también funge como presidente de la Liga Municipal de Basquetbol, señaló que mientras no se encuentre en verde el semáforo de la contaminación por el COVID-19, todavía no es momento para practicar al aire libre, por lo tanto la organización a su cargo seguirá manteniéndose alejada de realizar o programar compromisos, no importa si son de carácter amistosos.

"La verdad seguiremos en espera, no tiene caso que se den las instrucciones convenientes para realizar actividad deportiva, son necesarias también, pero tenemos que acatar las órdenes que dictan el sector salud y la autoridad que rige el deporte en la ciudad porque no tiene caso exponer nuestra salud para posteriormente lamentarnos, por tanto, lo más apropiado es acatar las instrucciones y cumplirlas".

Don Tomás Ávila indicó que es sabido a que no todos están haciendo caso a las indicaciones que ha girado, tanto el sector salud, el gobierno municipal, como la autoridad deportiva, por lo que invita a todos a que se mantengan en casa y no poner su vida en riesgo.

LA MAYORÍA SÍ CUMPLE

"Es sabido que no todos están cumpliendo las indicaciones que han indicado las autoridades, por lo que cada quien es responsable de sus actos, lo que sí es que da tristeza tanta gente que está falleciendo y mucho siguen sin hacer caso, tal parece que la gente no se percata de todo eso y no tomamos como una cosa real y esa es la realidad, precisamente por ello desde padres de familias, niños, jóvenes y adultos debemos tomar precauciones".

Don Tomás, quien ha hecho hasta lo inalcanzable por mantener en lo más alto el basquetbol, resaltó que no está demás seguir repitiendo lo que ya se sabe, que debemos continuar cuidándonos y no exponernos.

"El mensaje ya lo hemos dado ya sea conoce de muchas formas, y es el mismo, para todos es que sigamos quedándonos en casa, principalmente para los jóvenes que con el apoyo de sus padres, son quienes andan jugando o entrenando grupalmente, ya que todas las acciones deportivas de conjunto están suspendidas, y quien quiera desea realizar deporte o practicar por su parte, que lo haga de manera individual, aunque lo más apropiado ahorita es que debemos evitar practicar deporte aunque sea necesario hacerlo".

El también ex dirigente de la Liga de Basquetbol Interdepartamental del Complejo Petroquímico Morelos, resaltó que no hay necesidad de entrenar en aglomeración, cuando pueden hacerlo solos, lo demás no está permitido, por lo tanto la sugerencia es que extrememos precauciones y apegarnos a lo que indican las autoridades de salud".