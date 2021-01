A mover sus mejores piezas en el estatal de Ajedrez

Este martes 5 de enero arranca el Campeonato Estatal Infantil y Juvenil de Ajedrez Online 5/2 Veracruz 2021 y la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos AC, hace la invitación a todos los jugadores de esta disciplina en la entidad para que participen, incluidos los de Minatitlán.

Este selectivo es para proponer candidatos al Programa de Nueva Generación de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC), el campeonato se disputará a través de la plataforma www.lichess.org este martes a partir de las 16:00 horas.

Se desarrollará en las categorías Menores de 10 años, Sub 08 nacidos en 20013 y 2014 y Sub 10 nacidos en 2011 y 2012, Menores de 14 años Sub 12 años nacidos en 2009 y 2010, 13-14 años nacidos en 2007-2008 y Menores de 18 años, 15-16 años nacidos en 2005 y 2006 y 17-8 años, nacidos en 2003 y 2004, la rama será mixta.

Podrán participar todos los ajedrecistas infantiles y juveniles afiliados a la AAVAC y los jugadores que actualmente participan en el Programa de Nueva Generación y en el Programa de Alto Rendimiento para poder aspirar al título de campeón estatal.

CONVOCAN A

MINATITLECOS

A través de un comunicado el Club de Ajedrez de Minatitlán informó "a todos los Sub 18, Sub 14 y Sub 10, afiliados al Club de Ajedrez Minatitlán con el SIRED 2021, que deseen participar en el Campeonato Estatal Infantil y Juvenil de Ajedrez On line 5/2 Veracruz 2021 selectivo para proponer candidatos al Programa de Nueva Generación de la FENAMAC, favor de mandar mensaje al 9221585906 para que el Club cubra el costo de su inscripción, si ustedes quieren cubrir el costo de inscripción, hagan caso omiso".