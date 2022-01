¡a_ladrar_duro!

Detalles importantes

Los interesados podrán comunicarse al whatsapp al teléfono 22910730933 y agendar dos clases muestra o presentarse los días de entrenamiento de Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00 horas en los campos 4 y 5 de la Primavera en Playa de Vacas.

Noticia Relacionada A puro rugido

Su convocatoria incluye a niños y jóvenes que quieran pertenecer desde los 11 años hasta los 19 años en sus diferentes categorías desde la sub-13 (2008-09), sub-15 (2006-07), sub-17 (2004-05), y sub-19 (2002-03).

La directiva del Bulldogs Trigal, informó que sus equipos estarán participando la Liga Nacional Juvenil, en la Copa Bajío, en la Copa Sureste y en ligas locales, con lo que garantiza su presencia en los campeonatos más importantes a nivel regional y nacional.

De puro nivel

El equipo cuenta con entrenadores altamente capacitados y de alto rango con estudios especializados en la materia deportiva, y con un currículum de nivel profesional y con cursos avalados por la Federación Méxicana de fútbol, el profesor Alfredo Marín está a cargo de la categoría sub-13, en la Sub 15 con el profesor Omar Zamora, la Sub 17 y Sub 19 con el profesor Rogelio Calderón y el exfutbolista profesional Daniel "Churro" Román como su auxiliar.

Su visión en el plano formativo y de proyección ha sido en formación de jugadores y preocupado en el tema competitivo, pues a su poco tiempo de formación siempre están peleando títulos y campeonatos en los torneos en los que participan, ya sea a nivel local, estatal y nacional.