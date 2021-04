Javier Aguirre, técnico de Monterrey, se mostró contento de enfrentarse a Ricardo ´El Tuca´ Ferretti, a quien no había visto desde su último enfrentamiento en 2001.

"Enfrentar a Ricardo me dará mucho gusto, pasaron 20 años después de aquel Pachuca contra Chivas, nos conocemos demasiado y trabajaremos el partido, buscaremos ganarlo, buscaremos ganar el partido con nuestras armas", mencionó.

Por otro lado, consideró que su equipo está animado para afrontar el Clásico ante Tigres, a pesar de acumular dos derrotas seguidas.

"No es fácil perder dos partidos seguidos, quedar con 10 jugadores en ambos partidos, el equipo está animado, en los Clásicos no interesa el pasado, no interesa el puesto que tengas en la clasificación, es para nosotros el partido de la temporada, nos jugamos el orgullo y vamos a dar la cara", declaró.

"El Vasco" se dijo emocionado por disputar el Clásico regio, pues ya tiene experiencia en diversas rivalidades como el Clásico Nacional y el derbi madrileño.

"Muy motivado, muy contento de volver, me he echado buenos Clásicos en mi carrera, con América, con Chivas, con Atlético de Madrid, con Espanyol, me faltaba el regio, lo voy a vivir intensamente, la gente de Monterrey me ha hecho saber cómo se juega durante estos meses, sé cómo se juegan los Clásicos, va a ser un partido sin recibir ni dar tregua", expresó.

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/a-aguirre-le-da-gusto-enfrentar-a-el-tuca/1444934