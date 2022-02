Y la libertad de exsecretario técnico de Senado ¿se acordó?

Columna: Política a la veracruzana

Febrero 04, 2022

Por: Paulina Ríos Fecha: Febrero 04, 2022, 07:44 a.m.

La "negociación" de Gobierno Federal con Monreal implicó que, este accediera a extinguir la poléma Comisión para Investigar abusos en Veracruz a cambio de su permanencia en la Junta de Coordinación Política del Senado, pero el debate versa respecto de otro acuerdo más, se trata de la Libertad de José Manuel del Rio Virgen, recluido en el Penal de Pacho Viejo.

La propia defensa jurídica del ex Secretario Técnico del Senado, asegura que no existe material probatorio alguno que justifique la vinculación a proceso y mucho menos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por ahora un amparo es a su favor.

El 27 de enero un juez federal concedió la suspensión definitiva a José Manuel del Río Virgen por la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva dictada por un juez local de la entidad veracruzana, por considerar su presunta responsabilidad en el homicidio doloso de René Tovar –ex candidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cazones Herrera- ocurrido el pasado 4 de junio.

Es así que la suspensión definitiva detiene el proceso penal hasta que se resuelva el amparo de fondo, sin que ello implique su libertad. El Juzgado Decimoséptimo de Distrito de Veracruz, ordenó en el incidente de suspensión 49/2022 que NO se dicte la apertura al juicio oral hasta que se resuelva definitivamente el juicio de amparo promovido el 17 de enero por José Manuel del Rio.

Por ello, previo a la resolución del amparo, en definitiva, que pudiera ir más allá y otorgarle libertad, hoy se considera que parte de esa negociación, lleva implícita la libertad del ex Secretario Técnico a quien la justicia Federal parece darle la razón. Por ahora el proceso está suspendido, aunque así lo está en general, pues como ya es costumbre, desde que el Juez de Pacho determinó la medida cautelar de prisión preventiva, no existe una sola actuación de la Fiscalía General del Estado.

En la sesión del pasado 01 de febrero, uno de los grandes temas de discusión fue la desaparición de la Comisión para investigar abusos en territorio veracruzano, pero Movimiento ciudadano protestó y así mientras se rendía honores a la bandera, diputados y senadores, encabezados por el coordinador nacional de dicho partido, Dante Delgado, se colocaron frente a la tribuna con cartulinas que tenían la fotografía de Del Río Virgen y ahí se observaban frases como "Fuerza Del Río", "Justicia" y "Preso político".

Mientras que el discurso de Monreal se ha encaminado por la unidad, pues esa ha sido la línea marcada desde palacio nacional, evitar que el partido se fragmente más. El senador ha dicho que "Como parte del Movimiento, siento que es un momento clave para mantener la unidad en Morena y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos a veces diferencias, pero es parte de la pluralidad de la democracia".

Lo que sí ha dejado en claro es que, de un tiempo a la fecha, aunque en reiteradas ocasiones ha solicitado audiencia con el Presidente "siempre me dicen o me derivan con el Secretario de Gobernación. Y está bien; no tengo ninguna dificultad", pero prudente Monreal agradece la reciente expresión del Presidente respecto a que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para él y cualquier enemigo o adversario.

Pero tanto Dante como Monreal han dicho que la lucha sigue por Del Rio Virgen y el resto de los veracruzanos encarcelados injustamente. Su semblante cambia poco a poco, no se le observa desdibujado como aquel día que anunció la desaparición de la Comisión. ¡quién diría! exclaman propios morenistas ¡que sería Veracruz el impulsor de la fractura de Morena a nivel nacional!