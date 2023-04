Víctor de la Garza, alcalde del Higo, ahí la lleva

Abril 03, 2023, 07:12 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Abril 03, 2023, 07:12 a.m.





*Gran trabajo viene realizando Janeth Saucedo Ramírez, como Coordinadora Estatal de Morena Progresista 100% "Ebrardorista", en todo el Estado de Veracruz.

*Con mucha enjundia trabaja Víctor de la Garza, alcalde del municipio del Higo, Veracruz, el cual se encuentra al norte del estado de Veracruz, quien ha venido revolucionando el trabajando en el municipio con obras importantes, además de atender y recorrer desde temprano las comunidades del Higo, creo que el Presidente Municipal está cumpliendo con las promesas de campaña, eso es importante para la población porque luego hay alcaldes que llegan y se olvidan de sus promesas de campañas y se la pasan en todos lados menos en su municipio, espero que así siga Víctor trabajando y gestionando por el bien de su querido municipio el Higo.

*Quien está metido en un gran lio es el regidor sexto de Morena del municipio de puerto de Veracruz, Sebastián Cano Rodríguez, ya que es señalado por 17 mujeres de acoso sexual, por lo que la encargada de la Comisión de Igualdad y Género, también regidora priista, Belem Palmeros Exsome, dio a conocer en una sesión de cabildo que varias víctimas se han acercado a ella para compartirle sus testimonios y entregarle sus denuncias acompañadas de los números de carpeta de investigación, las que hará llegar al órgano de control interno del Ayuntamiento, por lo que la regidora Belem Exsome invito a Sebastián Cano a pedir licencia en su cargo en lo que se llevan las investigaciones correspondientes y expreso "no se dejen intimidar por el peso político que pudiera representar un regidor del partido en el poder (Morena), llegaremos hasta las últimas consecuencias" y las mujeres de Veracruz no están solas.

*Néstor Rivera Pérez, un joven priista que pintaba para ser un excelente político y alcalde de su pueblo el municipio de Tempoal, esta decepcionando a sus paisanos ya que le ha quedado grande el administrar su municipio, en estos últimos meses su papá el señor Celestino Rivera, al parecer es el que manda en Tempoal ya que hace algunas semanas subieron a las redes sociales un video donde el señor agrede y grita a los miembros de la ganadera local, en especial al ganadero Gustavo Barquín por el trámite de unos papeles, pero además se comenta que también llega a las oficinas del Ayuntamiento muy prepotente dando órdenes a todos los trabajadores diciendo que él es padre del alcalde y ahí se hace lo que él dice, ojalá el señor reflexiones y se dé cuenta que en lugar de ayudar a su hijo hacer un buen papel como Presidente Municipal, lo está perjudicando con sus malas acciones en su carrera política, ojalá Néstor le ponga un alto a su señor padre, para así poder trabajar los últimos años por el bien de su querido pueblo que le dio el voto de confianza.

*Quien anda como chivo en cristalería es el secretario de elecciones del PRI estatal, Fernando Kuri, quien aspira a ser el nuevo sucesor de Marlon Ramírez en la presidencia estatal de PRI, Kuri se siente muy seguro de poder llegar a la presidencia ya que su pareja sentimental la diputada local, Anilú Ingram, presume ser muy allegada al Senador Miguel Ángel Osorio Chong y comenta que desde México va apoyar a su galán, pero no debemos perder de vista que el Senador Osorio Chong, acaba de ser relevado en la coordinación del Senado de la República y trae un pleito cantado con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno "Alito", por lo que vemos muy complicado el arribo de Kuri a la dirigencia estatal del PRI, también no se pueden perder de vista a los demás aspirantes como la diputada federal, Lorena Piñón de mucha confianza de Alito Moreno, Ramón Reyes, cercano a Marlon Ramírez, Ponciano Vázquez, cercano al diputado federal Pepe Yunes, Adolfo Ramírez, de la CNOP y Alfredo Palma, quien comenta trae el respaldo de varios actores políticos, pues hay que esperar primero la convocatoria y que decide el nuevo delegado nacional del PRI, que acaba de arribar a Veracruz, para hacer su análisis políticos.

*Como dice el dicho a lado de un gran hombre trabajador siempre hay un excelente equipo y así es en el municipio de Puente Nacional, donde Presidente Municipal, Roberto Montiel Montiel viene realizando un extraordinario trabajo, todo los días sorprende como recorre el pueblo y sus alrededores, además de estar cumpliendo con las obras que más se pueden realizar, todo esto no fuera posible si no tuviera a su lado a un persona que administra con transparencia los recursos del municipio, como es el maestro Fidel Ronzón Rodríguez, un buen funcionario municipal que junto con el alcalde Montiel Montiel están pegados a la gente puenteña, ojalá así se siga trabajando por mejorar cada día Puente Nacional, en hora buena.

*La semana pasada arribo a la ciudad de Coatzacoalcos, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López (en representación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador) a la colocación de la primera piedra de la Terminal Química Puerto México, que se instalará en el polo de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde se invertirán 8 mil millones de pesos y generara 2 mil empleos en la primera fase; la inversión es del corporativo Braskem Idesa, eso hace a Coatzacoalcos un puerto moderno que conecta al país con la costa este de Estados Unidos, la zona económica de mayor desarrollo y a la vez permite el desarrollo al sureste mexicano, lo más raro de todo este gran evento fue la ausencia del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien prefirió irse a un evento a Tierra Blanca y no acompañar al Secretario de Gobernación, el hombre número dos en el gabinete federal, no será que al gobernador García Jiménez lo tiene castigado Adán Augusto y Andrés Manuel, todo lo contrario sucedió con el diputado federal de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna quien recibió con un gran abrazo a su amigo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, en el aeropuerto de Canticas, además manejo la camioneta donde se trasladaron juntos al evento formal, en política no hay casualidades hay mensajes, aguas Cuitláhuac.

*Quien sigue apoyando con todo a sus trabajadores ferrocarrileros, es el jefe Víctor Flores Morales, Secretario Nacional de Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), quien en días pasados visito la capital de estado (Xalapa), a la Sección #12, en compañía de su respetable esposa Vanessa Malpica de Flores, quien es un gran apoyo para el jefe Víctor en todas sus actividades sindicales; sostuvieron una reunión de trabajo con sus rieleros para informales del aumento salarial que se logró con la empresa Kansas City y el sindicato (STFRM), del 7% directo al tabulador y el 1.01 % en la canasta básica, en total el aumento quedo de 8.01%, todo esto a partir del 1 de junio del presente año, además en próximas fechas tendrán el pago retroactivo de su salario y del fondo revolvente, a todo eso los trabajadores ferrocarrileros manifestaron su total apoyo a Don Víctor Flores para que siga al frente del Sindicato Ferrocarrilero y sea el único candidato de unidad para las próximas elecciones sindicales, del año 2024, en hora buena para los trabajadores ferrocarrileros del país.

