Veracruzanos en CDMX trabajan con Sergio Gutiérrez Luna

Con sus paisanos profesionistas, el diputado federal minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna, integra un equipo de trabajo para replicar experiencias de éxito en Veracruz.

Se trata de un grupo representativo de veracruzanos profesionistas, que laboran en la capital del país.

Que se reunieron con su paisano, diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, para integrar un amplio frente que trabaje por el terruño y siga la Transformación de Veracruz.

En una cordial reunión en la capital del país, el grupo multidisciplinario de diversos campos laborales, entre profesionales de Ciencias Políticas, ingenieros, médicos, científicos, creadores, influencers, artistas, economistas, comerciantes y arquitectos compartieron su interés por apoyar, con su talento, la ruta que encabeza Sergio Gutiérrez Luna.

El representante popular, auténtico veracruzano, compartió sus experiencias como estudiante universitario, cuando vivió en un cuarto de azotea en Iztapalapa, y trabajaba para pagar su carrera en la reconocida Escuela Libre de Derecho, donde cursó la maestría en Derecho Constitucional.

La ruta del esfuerzo y la disciplina paga bien, expresó el ex presidente de la Cámara de Diputados, a ejecutivos, gerentes, consultores, servidores públicos de los tres poderes de gobierno, asesores financieros, funcionarios de organismos no gubernamentales, académicos y científicos, entre otros.

Es momento de retribuir a nuestra tierra, a las familias que ahí tenemos, parte de nuestra experiencia y talento con el objetivo de que tengan más bienestar y mejor futuro para las nuevas generaciones de veracruzanos, expusieron los originarios de Santiago Tuxtla, Córdoba, Huatusco, Coscomatepec, Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Papantla, Boca del Río, Coatepec, Poza Rica, Actopan y Minatitlán, entre otros lugares.

En otro asunto, cisma en la UV, y es que ahora culpan de todo al rector que no termina de acomodarse y empezar a trabajar ante el desastre en la institución.

Cuando no es una cosa es otra, y ahora se manifestaron trabajadores del área de Difusión Cultural, que se sienten desplazados y maltratados, seguramente ya los quieren correr.

Y también los empleados de confianza de la Afecuv resienten maltrato laboral despiadado.

Al rector fantasma, le llaman así, porque no se ve y sólo se aparece con medidas drásticas para lastimar al personal, porque no tienen otra cosa que hacer, y por lo mismo ya le dicen de que no habrá reelección y con todo y su junta de gobierno, la comunidad ya los quiere en la calle en donde no hagan más daño a la Universidad Veracruzana. Ándale. Así las cosas.

