Urgente revisar los protocolos de Protección Civil

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Noviembre 04, 2023, 07:00 a.m.

La enorme tragedia que se vive en Acapulco y zonas aledañas del estado de Guerrero, nos muestran con claridad las enormes deficiencias que tenemos en materia de prevención y atención a desastres.

En temas de Protección Civil hemos retrocedido en este sexenio, porque con bastante frecuencia las autoridades ponen a puros improvisados en cargos donde debería haber solamente especialistas. Las excepciones sí existen, pero son escasas.

Me parece que es momento de revisar los perfiles de quienes ejercen tales puestos y a quienes carezcan de la capacidad apropiada, hay que darles de inmediato las gracias para poner ahí a personas competentes. También hay que revisar los protocolos que deben aplicarse para casos de emergencia, con objeto de actualizarlos y hacerlos del conocimiento de la población con toda oportunidad.

Incluso resulta conveniente instalar en los celulares una aplicación para advertirle a la población sobre un peligro que se avecine. Hay ya la tecnología para hacerlo. Esperamos que también haya la voluntad de las autoridades para implementar este servicio.

Deben también establecerse protocolos y rutas de evacuación, crear refugios temporales con artículos de primera necesidad en lugares estratégicos y dar a conocer con tiempo su ubicación exacta.

Otro tema relevante: El gobierno debe dejarse ayudar. La ciudadanía y las organizaciones civiles tienen una gran voluntad y una enorme capacidad de recolectar apoyos para ayudar, mismas que no deben desaprovecharse. Ante circunstancias tan graves, toda ayuda suma, toda ayuda es buena.

Pretender las autoridades hacer todo ellas solas, para capitalizar electoralmente la ayuda, solo demuestra miopía y falta de visión. Como decía Don Porfirio Díaz: Requerimos menos política y más administración.

También resulta bastante grave que los recursos destinados al FONDEN se hayan malbaratado en ocurrencias. Lo mismo pasó con el fondo de estabilización que los odiados gobiernos neoliberales habían creado para atender las contingencias.

Para finalizar, quisiera sugerir que los recursos que se destinarán a atender la problemática actual, sean utilizados con prudencia, amplio criterio y sobre todo con justicia, eficiencia y transparencia. Resultaría inhumano lucrar con la desgracia ajena.

El gobierno debe de atender todo lo que concierne a la reparación de la infraestructura dañada. La idea de gestionar créditos ante la banca comercial para apoyar a los particulares, incluso absorbiendo la mitad de los intereses, me parece muy buena.

Pero regalar planchas, vajillas y refrigeradores a los damnificados es en mi opinión un acto de demagogia pura. Posiblemente la gente tenga otras necesidades y prioridades. Además, el gobierno no es aseguradora. Es muy probable que propiedades como residencias, hoteles, comercios y plazas comerciales estén aseguradas. La ayuda que el gobierno dé debe ser complementaria, para no acabar absorbiendo responsabilidades que no le tocan.

El dar créditos a la palabra me parece también inapropiado. La mayoría de quienes los reciban jamás los pagarán. Eso siempre ha sucedido. Pareciera que esos préstamos están destinados a conseguir votos. Sería preferible que los dieran con alguna garantía, para que quienes los reciban estén obligados a devolverlos y ese dinero cuando retorne se utilice para apoyar a otros damnificados que no fueron beneficiados con el mismo esquema.

Hará falta también un programa para reubicar a las personas que viven en las laderas de los cerros, para que en otro huracán no pierdan sus casas con los deslaves y mucho menos sus vidas.

Hay mucho que analizar, revisar y corregir. No quisiéramos que esta triste historia se repitiera. No podemos detener los huracanes, ni los temblores, pero si reducir sus efectos tan nocivos.

Aprendiendo de los errores y reconociendo sinceramente las fallas cometidas podremos avanzar. Cerrar los ojos y no admitir la realidad, solamente nos provocará mayor vulnerabilidad ante los embates de la naturaleza que con motivo del cambio climático se producirán cada vez con mayor frecuencia.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana para todos.

