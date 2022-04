Una bomba de tiempo en Boca

Columna: Se dice que...

Abril 18, 2022, 07:32 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Abril 18, 2022, 07:32 a.m.

El puente que une a Boca del Río con la Riviera Veracruzana y con el tráfico que viene de Córdoba es un verdadero cuello de botella que obliga a las personas que lo usan a perder su valioso tiempo, ya que cruzarlo a veces les toma una hora por lo lento ya que se convierte en un solo carril para cruzarlo.

Es una bomba de tiempo que en cualquier momento estallará por la molestia que causa a decenas de miles de personas que lo usan de manera cotidiana. O se hace un puente de doble piso o se crea un nuevo puente más cercano a la bocana del río Jamapa.

De otra manera habría que mover la iglesia que se encuentra en la zona centro de la ciudad de Boca del Río. Tanto los alcaldes de Alvarado, la maestra Lizzette Álvarez, como el de Boca, Juan Manuel Unanue, debieran promover dicha obra con la seguridad que contarán con el apoyo de un gran sector de la población.

Es una obra que agradecerán tanto los habitantes de los dos municipios como el facilitar el tráfico hacia la zona conurbana.

Sigue en su campaña Sergio Gutiérrez

El que se promueve en serio para su campaña en Veracruz, es el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna quien ahora organizó un evento en el Palacio de San Lázaro en que revive la historia, las tradiciones y la cultura del estado, destacando el aporte a la vida artística, literaria, académica, deportiva y empresarial del país.

Esta celebración la va a realizar en la explanada central del Palacio Legislativo que es la sede de la cámara de diputados federales donde el veracruzano es el presidente de la mesa directiva.

No para el legislador en promover la entidad y tiene como invitados a los coordinadores de las bancadas de los diferentes partidos políticos. Así como altos funcionarios del gabinete presidencial.

Se quitaron las máscaras

Fue un domingo especial donde se conoció de manera directa quienes son nuestros representantes veracruzanos en la cámara de diputados federales, daban pena los opositores pertenecientes al PRIAN a una ley que beneficia al pueblo de México.

El coordinador de la bancada de diputados federales del PA, Jorge Romero, mostró su intransigencia y terquedad al afirmar que no le importa que la sesión donde se debatirá la reforma eléctrica para que la CFE desarrolle su trabajo para que la energía eléctrica en un 54 por ciento la maneje el estado, el legislador panista afirmó que no van a cambiar su postura y hagan lo que hagan ya está decidido que no van a aprobar la ley.

Ante esta actitud de capricho infantil muestran su carácter de opuestos a todo lo que emane del gobierno federal de la cuarta transformación.

Se llegó al extremo de afirmar que Morena modificó la cita "Por una simple y sencilla razón, porque saben que no la van a ganar. ¿Creen que por cambiar la fecha nos van a doblar? ¿Aspiran que nos van a cansar? Si quieren que sea el próximo domingo o cuando se inicie el próximo periodo de sesiones, pero no cambiará nuestra posición".

Si alguien suponía que se podía dialogar con la oposición y que en su papel de legisladores y de representantes de un sector de la población, tienen el compromiso de escuchar y de convenir en lo que más convenga al pueblo. Pues en este caso de los panistas de la extrema derecha no existe la menor intención de conocer el fondo de la ley eléctrica. Sólo basta que sea propuesta de AMLO para que sea automático el rechazo.