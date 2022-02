Un solo candidato presidencial

Columna: Se dice que...

Febrero 18, 2022, 07:35 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 18, 2022, 07:35 a.m.

No era un secreto que los otrora partidos políticos mayoritarios PRI, PAN y PRD irían en alianza para las elecciones presidenciales del 2024 con un solo candidato que los abandere. Ninguno de estos institutos políticos podría tener alguna posibilidad ante la fuerza electoral de Morena que se encuentra en el poder.

Los líderes Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano plantean como proyecto para el próximo sexenio un gobierno que bautizaron como la tercera vía, un nuevo modelo de desarrollo distinto al criticado neoliberal y populista.

Ellos creen confiados que cuentan con un buen vehículo para ganar la carrera presidencial y que solo les falta un buen piloto.

El problema es encontrar a la persona idónea que dentro del actual panorama político de esos partidos no existe y hay que construir y crear a ese personaje que de la batalla y para ello se elabora un singular método de selección.

Ellos saben que si no se unen se hundirían. Tienen un objetivo el ganar para México no para ganar para el PAN o el PRI. El partido del Sol Azteca no lo toman en cuenta, es la dama de compañía de esta nueva composición electoral.

Dentro de la campaña promoverán como bandera un mayor crecimiento económico y que no exista ningún tipo de discurso de confrontación.

Por el momento los líderes partidistas se dan la mano, pero en cuanto se nombren los aspirantes darán a conocer que en el fondo no son muy aliados. Van a exigir sus cuotas y repartirse los cargos importantes, así como sus candidatos a las gubernaturas, senadurías y diputaciones federales.

Un papel relevante en esta coalición será la participación de las organizaciones ciudadanas y comprometerse a que seguirán las ayudas de los programas sociales de López Obrador que se encuentran en la Constitución.

Son los tiempos que van a surgir una nueva serie organizaciones políticas que tendrán diversas ideologías habrá los socialdemócratas, políticos de centro-izquierda y también de centro-derecha, no se descarta la influencia de la Iglesia católica y otras que se van posicionando ante la urgencia de crear una nueva variedad de fanatismo.