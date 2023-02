¿Un estadio para qué?

Columna: Maquiavelo

Febrero 20, 2023, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 20, 2023, 07:00 a.m.





Sin ninguna justificación anuncian la construcción de un estadio de futbol cuando no tenemos ningún equipo del balompié que vaya a utilizar esa costosa obra que no se necesita, esa será una pregunta obligada en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador para que se valore debidamente en que se gasta el dinero de los presupuestos públicos que le pertenecen el pueblo de Veracruz.

Para obtener una franquicia de un equipo de primera división se requieren varios cientos de millones de pesos que no cuenta el gobierno estatal de Cuitláhuac García.

No hay ninguna explicación razonable de gastar 400 millones de pesos en una obra que no reporta ninguna utilidad en el presente o en un lejano futuro.

Hasta el momento no ha habido el menor reclamo por parte del Congreso del estado hacia ese oneroso gasto que no se requiere cuando existen un sin número de prioridades urgentes para beneficio de la sociedad veracruzana.

Resulta obvio que se trata de un negocio ilícito para un reparto de dinero público, bajo el lema de hacer obra porque siempre sobra.

No se trata de una caja chica del gobierno estatal a todas luces será una caja grande.

Sobre advertencia no hay engaño el tema de un inútil estadio lo más seguro es que se maneje en las legislaturas federales para mofa de nuestras autoridades locales.

¿Cuándo se inaugure ese estadio que evento realizaran una kermes?

El fantasma es la prestanombres

A medida que pasa el tiempo y no aparece la prestanombres Araly Rodríguez corre la versión de que dicha persona no existe y que se trata de un negocio de un alto funcionario de la subsecretaría de Finanzas y otros funcionarios del gabinete estatal que están involucrados. Se trata de una minita de oro que a todas luces es un acto comprobado de corrupción que pone en entredicho el calificativo presidencial que el gobierno del estado de Veracruz es honesto.

Son temas que serán explotados durante las campañas electorales de fin de año que requieren la inmediata reacción de la Auditoría Superior de la Federación que dirige el economista de la UNAM David Rogelio Colmenares Páramo colaborador editorial de este medio impreso.

El gobierno federal no será cómplice de ningún acto ilícito de esta naturaleza ya se vio el caso de Cofepris donde once mandos superiores fueron suspendidos y serán sancionados penalmente. Los tiempos donde se perdonaban por pertenecer a un mismo partido político ya no cuentan, es más las sanciones son más severas.

El compromiso de Morena es poner el ejemplo de honestidad y austeridad que lamentablemente no existe en la entidad.

Movimiento Ciudadano a la pesca de las victimas federales

El plan del senador de MC, Dante Delgado, es incorporar aquellos políticos golpeados por el régimen de Morena y entrar al rescate, como el caso de la diputada federal Margarita Zavala esposa del expresidente Felipe Calderón. Una estrategia que usara en Jalisco y Nuevo León y de manera subterránea agregar en su cosecha los votos de los panistas aliados al equipo del exhibido Calderón Hinojosa que los fiscales de los Estados Unidos quieren detener por haber creado un narco gobierno en el sexenio que estuvo al frente de la administración federal.

