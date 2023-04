Trabajando duro por Úrsulo Galván, Eder Jero

Abril 10, 2023, 07:12 a.m.

*El joven presidente municipal de Úrsulo Galván, Eder Jero Hernández Lara, viene realizando un excelente trabajo en su municipio, en estos días llega muchas gente de diferentes estados a las playas de chachalacas, y en verdad una felicitación al alcalde y su gente porque todo se encuentra muy limpio., incluso nos comentaron que el propio alcalde le entra a la talacha con todo su equipo y recorren toda la playa limpiándola, eso es un buen ejemplo a la ciudadanía, esperemos que siga así el presidente municipal., en hora buena.

*Quien viene recorriendo todo el estado de Veracruz, armando una excelente estructura política y electoral a favor del canciller Marcelo Ebrard, es la Coordinadora Estatal de Morena Progresista 100 % Ebradorista, Janneth Saucedo Ramírez, originaria del municipio de las Vigas de Ramírez, Veracruz, quien con grupo de amigos y conocidos está trabajando fuertemente para cuando venga la encuesta interna de morena, puedan votar a favor de Marcelo Ebrard, bien por Janneth, que es una mujer muy trabajadoras, es de los pocos grupos que apoyan a Marcelo, y no están detenidos esperando la visita del canciller a Veracruz, para ponerse a trabajar, ellos avanza sin candidato, andan presentando a la ciudadanía la propuesta que el canciller tiene para cambiar el estado de Veracruz y México.

*Todo listo para llevar acabo el primer Congreso Estatal de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodista en el Estado de Veracruz., (AMECOPE), los días 28 y 29 de abril del presenta año, en la ciudad de Xalapa, Veracruz., donde estarán presente el presidente nacional Lic. Omar Quezada Bielma, el presidente estatal Lic. Juan de Dios Sánchez Abreu, y todos los coordinadores distritales, municipales del estado, así también abra invitados especiales y conferencistas quienes disertaran con ponencias enriquecedoras a los presentes, esperamos todo salga excelente a favor de los comunicadores y periodistas asociados a la Amecope/Veracruz.

*Donde hubo cambio de estafeta sorpresivamente fue en el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Veracruz, dejando la dirigencia Eleaney Sesma, quien duro poco tiempo en su paso por el Verde, ahora quien queda interinamente en la dirigencia estatal es el aprendiz de político que ha querido ser dos veces diputado local pluri y se ha quedado en la raya Marcelo Ruiz, esperemos que la dirigencia nacional no se equivoque y hagan una muy buena elección en la dirigencia nueva, ya que tienen buenos cuadros dentro de su estructura estatal y municipales., esperemos sea pronto porque ya se va a entrar en la conformación por parte del OPLE, para las elecciones del 2024.

*La semana pasada iniciaron formalmente las campañas políticas, en el Estado de México, para la renovación de la Gubernatura del Estado, la cual se llevara a cabo el próximo 4 de junio del presente año, donde participan dos mujeres en las coaliciones, por un lado PRI, PAN Y PRD y Nueva Alianza, lleva como candidata a la ex secretaria de desarrollo social del gobierno, Alejandra del Moral Vela, de 39 años de edad, casada, mamá de dos gemelos, es originaria de Cuautitlán Izcalli, licenciada en Derecho, estudio en la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Administración Pública, que estudio en el instituto tecnológico superiores de Monterrey, es miembro activo del PRI desde hace 25 años, fue presidenta municipal muy joven del municipio de Cuautitlán Izcalli, también fue diputada federal, fue directora nacional del banco Bansefi (hoy banco del Bienestar), también fue presidenta estatal del PRI, con estas cartas se presenta la candidata de la coalición ´´Va Por México, quien avanza cada día más para poder ganar la gubernatura del Edomex, por otro lado la coalición ¨Juntos Hacemos Historia¨ MORENA, VERDE Y PT, lleva de candidata a la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ex secretaria de Educación Pública Federal, quien contiende por segunda vez, ha sido Senadora de la República, con 60 años de edad, Soltera, ex alcaldesa de Texcoco, estudio en Escuela Normal de Maestro # 21, ha sido docente de educación básica también es licenciada en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene una Maestría en Pedagogía con Especialidad en Planeación Educativa, así las dos contrincantes a la Gubernatura del Estado de México, donde hasta el día de hoy van muy parejas en la contienda electoral, esperamos que estos días de campaña una de ellas se adelante para así poder tener un triunfo indiscutible en el Edomex, donde el PRI, siempre ha gobernado a través del grupo Atlacomulco., bueno seguiremos esta gran contienda electoral en el Edomex, quien gane de las coaliciones será un mensaje para las elecciones del 2024.

