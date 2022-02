Te ganaste las "orejas de burro"

No rebuznas porque no te sabes la tonada Miguel Grajales, si tú el alcalde de Zaragoza, Veracruz, que por "tus pistolas", prohibiste el acceso a la prensa al palacio municipal tanto para entrevistas, como eventos.

"Burrito" Miguel, mira que ese animalito merece todo mi respeto como para compararlo contigo, "la casa del pueblo es pública", no es tu propiedad, ya te hiciste famoso a nivel nacional por tu "fobia a los medios".

Interviene CEAPP ante restricción al libre ejercicio periodístico en Zaragoza, La CEAPP inició un procedimiento de medidas de atención en razón de una probable restricción a la libertad de expresión, radicándose en el expediente MA/001/2022. Adicionalmente, la CEAPP pudo documentar que en fechas anteriores e incluso el 15 de febrero tampoco se permitió el ingreso de periodistas al Palacio Municipal. Una vez notificado, dicha autoridad municipal cuenta con 5 días hábiles para fundar y motivar las razones por las cuales han restringido el acceso y han hecho uso de la fuerza pública para retirar a los periodistas, esto en instalaciones en las que desarrollan sus actividades servidores públicos.

¡No chille ahora aguante!

¡HAGAMOS UNA PAUSA!

Si, entre gente mala dedicada a "asesinar periodistas" y trabajadores de los medios de comunicación.

Sería saludable "LA PAUSA", hasta el infinito.

El gremio periodístico de México atraviesa hoy por la crisis más violenta en el país desde el año 2017, en los primeros 42 días de este año, cinco de nuestros colegas fueron asesinados:

- José Luis Gamboa Arenas, 10 de enero, Veracruz.

- Margarito Martínez Esquivel, 17 de enero, Tijuana.

- Lourdes Maldonado López, 23 de enero, Tijuana.

- Roberto Toledo Barrera, 31 de enero, Zitácuaro.

- Heber López Vásquez, 10 de febrero, Salina Cruz.

Por favor ¡Ni uno más!

EL RECLAMO ES ILEGÍTIMO E ILEGAL.

Para mi amigo y asesor José Alfredo Carmona, "un nuevo bloqueo (al puente de la amistad) -que se rumora podrían realizar el lunes 21- sería injustificado e ilegítimo. Una demanda social no atendida, sin duda concede legitimidad al reclamo. Pero si se escucha, atiende y gestiona, el reclamo es ilegítimo e ilegal.

Y hace el recuento, el día 10 de febrero, algunos pobladores de la comunidad aledaña al puente que une el área rural con el área urbana de Minatitlán, lo bloquearon, ocasionando mucho malestar en quienes no pudieron realizar sus tareas en la ciudad.

De forma injustificada y no obstante la atención que se les brindaba, exigían la presencia de la alcaldesa. Pusieron como ultimátum que se presentara el lunes 14 o de lo contrario bloquearían de nueva cuenta el acceso.

Sensible ante el reclamo, la alcaldesa acudió el día domingo 13 y dialogó con los manifestantes, informándoles sobre el proyecto de reparación del puente y los invitó a unirse a la comitiva que partiría el lunes 14, a la ciudad de Xalapa, a fin de recibir información directa, del Gobierno Estatal, sobre dicha obra.

El resultado de esta gestión es el que se lee en la minuta que suscribieron autoridades del estado y autoridades municipales, entre los que se encontraban agentes municipales y habitantes inconformes.

Así que, de levarse a acabo será "ilegítimo e ilegal".

BAJO LA LUPA

Se acuerdan del "del ex alcalde Chacharitas", si ese de Chinameca, Antonio Carmona Trolle, está bajo la lupa del ORFIS con un desfalco de varios millones de pesos a las arcas municipales y un evidente daño patrimonial realizado durante la gestión de gobierno.

Me dicen que la nueva administración municipal, encabezada por el alcalde Ramiro Alemán, no podrá llevar a cabo su trabajo con eficacia y prontitud, porque el parque vehicular lo dejo hecho chatarra, laudos de varios miles de pesos.

Dicen que no saldrá bien librado de las auditorias, existen múltiples irregularidades en documentación en obras públicas e inconsistencias importantes en la situación financiera.

El daño patrimonial a Chinameca es evidente.

DE LOS POST DE NAOMI

Si la regi.

La netflix si llegue a chillar a mi casa.

"Me han dicho que me falta años de experiencia, títulos, más personas, organización o lo que sea que quieran decir; lo que no pueden decir es que falta ganas, voluntad y convicción para seguir luchando."

"Porque bien dijeran por ahí... "venimos de luchar a favor del pueblo, no somos ambiciosos vulgares que llegamos aquí para detentar el poder, llegamos orgullosamente sin dejar trozos de dignidad en el camino"

Ya ahora si a cenar. Bai

"Ay diojmioooo", también es de ella

La ultima...

Helou, ¿ya almorzaron?

Estuvo bonis el día, salió el solecito, leve, leve.

La falduki con las botas regresarán de vez en cuando.

(Bai) ese si es mío

Adiós

Nos leemos en la próxima Dios mediante