S.O.S. La mision urgente es enfermar a Beatriz Paredes

Agosto 21, 2023, 07:15 a.m.

Por: Luis Humberto Tejeda Taibo Fecha: Agosto 21, 2023, 07:15 a.m.

Hoy el Frente Amplio por México, enfrenta una crisis suprema. El ejercicio simulador de elegir mediante una selección en tres fases al candidato de la oposición, ideado por los partidos políticos, que en verdad enmascaraba, el hecho de que estos presentarán impresentables a diputaciones y senadores pluris, a cambio de que la cúpula empresarial impusiera a Xóchilt Gálvez, como candidata de la misma a la presidencia, por ser esta una versión más a la moda del populismo de derecha que pretende según Claudio, combatir a la 4t, presenta un problema no ponderado.

Beatriz Paredes la senadora priísta , con más oficio y con una estructura propia más allá de la tradicional partidista, está creciendo en preferencias, no solo en encuestas, si no en apoyos, adhesiones ciudadanas, organizaciones sociales, Etc.

Lo cual está echando por tierra la imposición de Claudio en la persona de Xóchilt, ante esto la hasta hace unos días prensa que nos metía hasta por los ojos a la súper Xóchitl, hoy nos enferma y nos pone como incapaz físicamente por mil y un dolencias y enfermedades a la senadora Beatriz Paredes, hoy gastan tinta y tinta en tratar de vender que Beatriz no podrá ser candidata por estar enferma, cosa rara porque no se pronunciaron sobre este tema, en su momento no?

Finamente el Frente tendrá que tomar una decisión, o respeta los resultados de su propio método que están dando vencedora a la priísta o elige el camino de la imposición, con Xóchilt Gálvez, con la fractura que estoy traerá sin duda.

Es cuánto...!!!

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas