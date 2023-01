Soluciones de fondo ó simples distractores

Enero 21, 2023, 07:00 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Enero 21, 2023, 07:00 a.m.





Hay noticias que semanalmente nos llegan a través de los distintos medios de comunicación y que no sabemossinceramente si son simples distractores lanzados por los políticos para que los ciudadanos tengamos temas de conversación y no logremos ver la realidad que nos aqueja, o si son decisiones tomadas a la carrera por quienes mandan, sin percatarse que van a causar más daños colaterales que soluciones.

Caso 1.- El Metro de la ciudad de México necesita mantenimiento urgente si desean que ya no haya más accidentes. Existe cantidad de equipo parado porque no hayrefacciones. Ante la escasez de partes por falta de presupuesto, les quitan piezas usadas al equipo parado para que con esas mismas se ponga a funcionar el que medio sirve. Eso implica un gran riesgo.

En época de lluvias algunas estaciones se inundan. En otras hay cascadas de agua por deficiencias en los techos. En otras las escaleras eléctricas no sirven desde hace semanas.

En lugar de destinar recursos suficientes para solucionar el problema mediante mantenimiento preventivo y correctivo, envían 6 mil elementos de la Guardia Nacional a cuidar el Metro.

Así, en ningún lado se resuelven los problemas.

Caso 2.- Hay un proyecto de decreto que establece un plazo de 90 días para que toda la carga que se mueve a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez se reciba o salga de otro aeropuerto, léase el Felipe Ángeles; en un intento de justificar la inversión hecha en el AIFA.

Esto le ocasionará graves problemas a las empresas que operan en el Benito Juárez, porque requieren instalaciones que en 90 días no pueden tener listas. Además las vías de acceso y salida rápida del AIFA no están terminadas. Ese sobrecosto logístico tendrán que repercutirlo las empresas en sus precios, lo que implicará que los consumidores deberemos ahora de pagar más por los mismos productos que se transportan vía aérea.

Caso 3.- Están prohibiendo el fumar hasta en los bares y restaurantes que tienen un espacio abierto especial para fumadores. También en parques, plazas y lugares públicos. Si bien el cigarro es un vicio que deteriora la salud de quienes fuman y hasta de quienes conviven con ellos, otro grupo de políticos del mismo partido están impulsando que se legalice el fumar mariguana, lo cual no solo afecta la salud de quienes utilizan ese narcótico dizque con fines recreativos y lúdicos, sino quetambién ponen en riesgo la vida y la seguridad de los demás. Un chofer que fuma tabaco al manejar, afecta su salud y nada más. Un chofer que maneja mariguanopuede causar un accidente fatal que cobre la vida de personas inocentes. Además, dicen los expertos, que quien empieza fumando mariguana termina consumiendo drogas más potentes y nocivas. Las drogas no resuelven ningún problema, solo los agudizan. Esto no hay que olvidarlo.

Como podrán constatar, vivimos en el mundo de las ocurrencias, es decir, en el mundo al revés.

No les parece a Ustedes?.

Muchas gracias y buen fin de semana.

