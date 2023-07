Sin patear el pesebre

Columna: Jorge Yunis Manzanares

Julio 12, 2023, 09:23 a.m.

Por: Jorge Yunis Manzanares Fecha: Julio 12, 2023, 09:23 a.m.

Hoy dejaré un comentario jurídico en relación a los menores infractores y a la norma que regula dichos actos.

Diremos que en este caso la justicia integral para menores delincuentes se encuentra regulada en los párrafos 4º, 5º y 6º del artículo 18 de la constitución general de la república, basada en la posibilidad de juzgar a personas cuya edad medie ENTRE LOS DOCE Y DIECIOCHO AÑOS, quienes serán atendidos y procesados por órganos especializados en esa clase de individuos. Ahora bien cuando quien delinque sea un menor de DOCE AÑOS se le sujetara a un procedimiento de rehabilitación y asistencia social sin que llegue a procesársele penalmente por su conducta antijurídica e ilícita.

LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA se aplicara a quien se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre DOCE AÑOS CUMPLIDOS Y MENOS DE DIECIOCHO de edad y que sea competencia de la federación o las entidades federativas, en el marco de los principios y derechos consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos.

Dentro del sistema de justicia penal para menores o para adolescentes tienen aplicación las formas alternativas de justicia por lo que un menor que haya delinquido podrá repara el daño y con ella evitar una sanción o pena por la conducta que incurrió, aun cuando la propia carta magna permite que se le imponga un TRATAMIENTO EN RECLUSIÓN (INTERNAMIENTO) bajo la idea de que esa medida SERÁ IMPUESTA EN CASOS EXTREMOS Y COMO ÚLTIMO RECURSO CUANDO SE TRATE DE DELITOS CALIFICADOS POR LA LEY PENAL COMO GRAVES, pudiendo imponerse solamente para aquellos menores de edad que tengan cumplidos más de catorce años, por lo que los MENORES DE ESA EDAD NO PODRÁN INTERNÁRSELES.

Conforme al sexto párrafo del artículo 18 constitucional, el objeto del sistema integral para menores, es la reintegración social y familiar del menor adolescente así como lograr el pleno desarrollo de su persona y de sus capacidades a fin de que este en actitud de convertirse en un ser humano de bien desde su etapa de formación social.

Garantías penales de los adolescentes

Para efectos del sistema procesal penal mexicano se entiende como adolescente a la persona en desarrollo, que aún no alcanza su madurez física ni intelectual, por lo que cuando delinque debe ser sometida a un procedimiento especial tendiente a reintegrarla a la sociedad y a la familia.

Observación

Como se verá todo menor de dieciocho años que cometa un delito dígase secuestro, robo , homicidio, aunque en este caso particular hablamos de un delito culposo, como es el homicidio imprudencial, no podrá ser internado a un reclusorio donde se encuentren personas adultas, sino que será trasladado al tribunal para menores infractores en el puerto de Veracruz, ya que el fin de este sistema de justicia: es la reintegración social y familiar del menor y el pleno desarrollo de su persona y capacidades como ser humano socialmente útil, así pues, el menor de 18 años tiene alguna garantías inherentes a su calidad propia aun cuando también goza de la protección que confiere el grueso de garantías de que gozan los adultos y si se viola cualquiera de ellas, podrá acudir en demanda de amparo para anular el acto lascivo de su patrimonio, bajo la situación de que la demanda deberá ser firmada por quien ejerza la patria potestad o quien sea su tutor.

HABLANDO YA DE MENORES DE 18 AÑOS, CUANDO COMETEN UN DELITO DÍGASE GRAVE COMO SECUESTRO, HOMICIDIO, VIOLACIÓN, SE LES CONSIDERA INIMPUTABLES O SEA QUE NO SABEN LO QUE ESTÁN HACIENDO, POR ESO LA DELINCUENCIA RECLUTA MUCHOS JÓVENES PARA COMETER ESTOS DELITOS PORQUE SABEN QUE NO VAN HACER JUZGADOS COMO CUALQUIER ADULTO NO VA SER INGRESADO A UN RECLUSORIO. ANTERIORMENTE LA MINORÍA DE EDAD PARA QUE SE LE IMPUTARA UN DELITO ERA DE 16 AÑOS, PERO REFORMARON LOS CÓDIGOS Y AHORA ES DE 18 AÑOS. ES MI PUNTO DE VISTA.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas