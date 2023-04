Sin patear el pesebre

Columna: Jorge Yunis Manzanares

Comparto con mis lectores la reflexión que encontré y que me parece a la óptica cotidiana la mejor forma de progresar, una experiencia vital y básica.

Para salir de la pobreza tienes que dejar los vicios.

Tragos, casinos, drogas... Porque un pobre con vicios es como un barco con agujeros: se hunde.

Esto no es un alegato moral.

No es que los ricos sean unos angelitos, unos seres espirituales que sudan agua bendita. No. No es así porque la realidad demuestra que hay personas con mucho dinero y son grandes viciosos: consumen drogas, son ludópatas, toman mucho, etc. Es decir, los millonarios también tienen vicios. Pero una cosa es un millonario con vicios y otra cosa es un pobre con vicios.

Míralo de esta manera: Es más seguro que un rico con vicios siga siendo rico, a que un pobre con vicios salga de la pobreza.

Alguien dijo que la persona que quiere salir de la pobreza debe destinar sus recursos a su crecimiento, a su desarrollo personal y no a la satisfacción de los caprichos o de los placeres.

Esa persona invierte en su educación financiera.

Esa persona compra un terreno

Esa persona construye su casa o un local,

Esa persona monta un negocio,

Esa persona hace patrimonio.

La pobreza mental se disfraza de sensatez. Busca argumentos que parecen lógicos. Por ejemplo, la pobreza mental dice: "¿Y para qué te matas trabajando tanto? Mañana te mueres y nada te llevas." Y así, pensando que mañana se mueren terminan viviendo 80 años o más... sufriendo los embates del día a día, diciendo "lo comido y lo bailado nadie te lo quita."

De aquí se desprende que un rasgo de la mentalidad de pobreza es su visión de corto plazo. La mente pobre nunca se proyecta, todo lo quiere para AYER, PARA HOY, PARA MAÑANA. No pasa del fin de semana, del fin de mes.

La riqueza requiere que pienses a largo plazo: cinco, diez años. Vas haciendo capital, vas construyendo el negocio, no ves resultados, tienes que ser paciente, tienes que renunciar a muchas cosas, tienes que tener disciplina, enfoque...

El segundo rasgo de la mentalidad de pobreza es la actitud fiestera que es la tendencia a pensar que "disfrutar de la vida es lo mismo que ir de parranda, tomar, emborracharse..." Cada persona tiene su forma de divertirse.

Algunos se divierten, se entretienen, leyendo un buen libro, otros viajando, otros atendiendo a sus clientes, otros tomando una cerveza... es decir, ¿Por qué pensar que aquellos que se dedican en cuerpo y alma a su negocio no se están divirtiendo?

Aquel que dice "para que trabajas tanto si cuando mueres no te llevas nada", olvida un dato: si te llevas algo. Te llevas la SATISFACCIÓN de haber hecho lo que te propusiste. Te llevas la satisfacción de haberte dedicado a tu sueño, a tu meta, a tu objetivo.

