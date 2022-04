Sin patear el pesebre

En esta ocasión trataremos el tema de la comisión por omisión. Esta es sin duda una de las formas de conducta que ha dado serios dolores de cabeza a los operadores del sistema, cuando se tiene algún caso bajo estos supuestos.

Aquí la conducta activa es un no hacer simple en contravención a la actividad esperada y exigida por la ley penal.

Pero hay otro tipo de omision con resultado material, que se traduce como el que teniendo la obligación de cuidar o prever que el resultado no se actualice; este se da. ( el que tiene el deber jurídico De evitarlo). ejemplos:

Supongamos que

Hay tres jóvenes excursionista qué se atreven a escalar la montaña del Pico Orizaba; Sócrates Platón y Aristóteles los tres saben los riesgos que pueden afrontar, pero confían en que escalando en equipo todo va a salir bien. Sin embargo en el trayecto, Sócrates, al querer subir tropieza y cae en un Barranco gravemente herido. Platón y aristoteles quedan colgados de los riscos del Pico, aunque quisieran nada pueden hacer. Dos horas después un campesino ver a Sócrates y decide no auxiliarlo argumentando que no es su problema, 18 horas después socrates muere por no haber recibido auxilio alguno. La pregunta; Platón y Aristóteles eran garantes de proteger el bien jurídico de Sócrates.

Sócrates Platón y Aristóteles eran garantes recíprocamente de su vida y si bien es cierto la lesión de Sócrates no fue ocasionada dolosamente o por negligencia de Platón y Aristóteles los tres asumieron voluntariamente afrontar el riesgo y peligro ya que todos iban a brindar la protección frente a esos riesgos. Aún cuando Platón y Aristóteles hubieran realizado todos los medios posibles para salvar a socrates, de todos modos se hubiera producido el resultado. Aunque Platón y Aristóteles son garantes del bien jurídico nos faltaría el segundo requisito que es la imposibilidad de evitación, pues nadie está obligado a lo imposible. Ahora bien el campesino será responsable por homicidio de la muerte de Sócrates?. El campesino no tiene la calidad de garante pues no asumió voluntariamente el afrontar ciertos peligros con Sócrates Platón y Aristóteles, pero aquí si pudiera ser responsable de la omisión simple, por no prestar auxilio a una persona o al menos dar aviso de la situacion en que socrates se encontraba.

0mision por comision: supongamos que Naborita acepta el cuidado de un bebé por cuatro horas. Sin embargo los padres tardan en llegar y Naborita decide dejar al bebé con el biberón en la cuna. El bebé muerte por ahogamiento y la familia responsabiliza a Naborita.

En este caso Naborita es responsable, porque seguía teniendo la calidad de garante, de velar por la seguridad del bebé. Y podría actualizar la figura de

homicidio culposo, en su modalidad de comisión por omisión.