Se repite la historia de siempre

Es interesante recordar en estos tiempos donde surge la tradicional tradición del encuentro entre autoridades contra los periodistas que defienden su derecho a la libertad de expresión.

La periodista Lydia Cacho escribió sobre las niñas y niños explotados sexualmente por Jean Succar Kuri y sus amigos que lo frecuentaban, entre los que se encontraba el secretario privado de presidente Carlos Salinas, el ex gobernador de Veracruz Miguel Yunes y por tal motivo la reportera sufrió represalias que llegaron al extremo de poder dar término a su vida.

La periodista lo que exige es justicia no venganza. Su postura como la de tantas personas que se dedican a este oficio de la información es que no se rinden ante el hostigamiento de las autoridades de aquellos años que dominaron en el poder el PRI y el PAN.

"Yo he perdonado a mis torturadores no porque sea una buena persona ni porque el presidente nos pide a todos que los perdonemos", declaró Lydia al final de un discurso, tras la disculpa del Estado. "Los he perdonado porque no permití jamás, porque así me enseñaron mi madre y mi padre, que nadie colonizará mi cuerpo ni mi espíritu.

"Porque he asumido la responsabilidad que no se deben de sentir culpables al denunciar a los perpetradores de la tortura sexual. Son ellos quienes deben sentir vergüenza de sus actos. Por todos los que sueñan por un país en que puedan caminar libres sin ser violentados, por mis colegas asesinados y desaparecidos en el campo de batalla del periodismo".

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas que preside Silverio Quevedo exhortó al gobierno de Cuitláhuac García a respetar el quehacer informativo de los comunicadores veracruzanos en todas sus expresiones, a solicitud de la reportera Sarah Landa de Meganoticias, que se sintió agredida por el vocabulario usado en su contra. Existe la seguridad que dichos eventos lamentablemente son cada vez más comunes como reconocimiento al derecho de réplica que nos asiste a todos.

Paralizan al puerto de Veracruz

La suspensión de los trabajos de ampliación del puerto de Veracruz fue determinante al no haberse considerado el daño que ha provocado a los arrecifes y humedales de esa zona. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan González Alcántara, asegura que se vulneraron los derechos humanos a mantener un ambiente sano.

Se desconoce el tiempo que tiene que pasar para que estos trabajos se reanuden por lo pronto esta paralización afecta los ambiciosos proyectos de crecimiento.

Semáforo Rojo en la entidad

El número de casos causados por la pandemia de Covid-19 sigue de manera alarmante en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, son sumas de cientos de contagiados cada 24 horas.

A pesar de los esfuerzos del titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, el descuido mostrado por el común de la gente de asistir a eventos masivos es preocupante.

Sigue en campaña Sergio Gutiérrez

El legislador veracruzano Sergio Gutiérrez Luna sigue su campaña de posicionamiento político-electoral a todo lo largo y ancho del estado.

El presidente de la cámara de diputados federales realiza todos los fines de semana sus recorridos y los aprovecha para conocer las necesidades y apoyos que le plantean, sobre todo en aquellas zonas que se han mantenido marginadas en el olvido y pasan las administraciones y no ocurre nada