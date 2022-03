Se pronostican temperaturas muy elevadas

Columna: ¿Usted qué opina?

Febrero terminó y estamos a días para que dé inicio formalmente la primavera y con ella la época de calores, se prevé que los calores en esta temporada serán tan intensos como lo fueron los fríos, con la salvedad que los calores serán más prolongados y con ellos otro tipo de enfermedades.

Una de las gravedades de esta temporada es la escases del vital líquido como lo es el agua dulce que día a día es más escasa, la escases de este líquido no tan solo afecta al ser humano, lo lamentable es que también se ve afectada la producción primaria, también vendrán los reclamos ciudadanos por la escases del líquido, debido a que la gran mayoría, entre otra muchas cosas, las presas que se ocupan para riego bajaran considerablemente su niveles y la gran mayoría de los gobiernos deberán palear esta situación que día a día es más grave.

Muchos gobiernos y organismos internacionales volverán a comentar el ya tan trillado cambio climático, pero lo lamentable es que no existen acciones contundentes al respecto que permitan resolver este grave problema, nuevamente son las personas de escasos recursos quienes se verán más afectados.

Lamentablemente sin agua se detonan todos los problemas, sin agua no existe economía que resista, la falta de este líquido podrá provocar guerras ente los seres humanos, también puede provocar pandemias tan graves que ningún gobierno podrá solucionar esta situación, volvemos a pronunciar lo mismo, la prevención es como cualquier enfermedad, si lo atacamos de origen es muy probable que se resuelva, o como dice el presidente combatir las causas, de no ser así no tan solo no se resolverá, sino que se agravará.

Los que menos padecerán son aquellas personas que previeron que esto llegaría, lamentablemente en estos casos no es la mayoría, la mayoría ocupa su tiempo y recursos económicos para lo que día a día se presenta, hoy el tema es la guerra entre Rusia y Ucrania , lo grave de esto es que vendrá a agudizar las crisis que vivimos de manera exponencial, en estos momento no tan solo se deberá atender la pandemia, la escases de agua, la falta de gas y gasolina, los incremento incontrolables de todo tipo, la inestabilidad de la paridad peso-dólar y que decir del incremento en la delincuencia, la severa crisis económica, a todo ello se le suma la polarización, la revocación del mandato y las elecciones en 4 estados.

El reto es enorme para los tres niveles de gobierno, es sumamente importante observar cómo actuarán, en esta ocasión deberán atender todas las crisis de abajo hacia arriba de no hacerlo las crisis se agudizarán aún más y los resultados serán de pronósticos reservados. ¿Usted qué Opina?

