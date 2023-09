Columna: Maquiavelo

Septiembre 20, 2023, 07:10 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Septiembre 20, 2023, 07:10 a.m.

Hay momentos que llenan de orgullo a este columnista, como periodista, tales como al anticiparse que el candidato presidencial de MC sería el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y comprobar el pasado lunes que el vaticinio político era el correcto.

Hasta el propio Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que se había distanciado del exgobernador de Veracruz, Dante Delgado, reconoce que el regiomontano será un buen candidato y que dará una buena pelea para desbancar del segundo lugar a la aspirante del Frente Amplio Xóchitl Gálvez, porque se tiene seguro que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México.

Esta favorable situación a nivel nacional no existe en el estado de Veracruz, el partido Morena con el gobernante Cuitláhuac García sigue en un alarmante desplome electoral, sin hablar de los candidatos que podrán tener sus negativos y positivos, según las personas que todos los veracruzanos conocen como los seguros aspirantes a la gubernatura, el problema que antes no existía sobre la superioridad de Morena, ahora se refleja en las últimos estudios de opinión que ya no le son favorables y se requieren acciones inmediatas para evitar que retornen los gobiernos de corrupción del pasado.

Con la reciente visita del exgobernador Miguel Ángel Yunes al alcalde de Orizaba Juan Manuel Diez y al gobernador Cuitláhuac García deja muchas interrogantes hacia que lado quiere que su grupo familiar participe.

Los aspirantes de Morena serán por encuesta y los del Frente Amplio no se ha definido si será Veracruz para el PAN o para el PRI, se dice que si le dan a los azules la ciudad de México, Guanajuato, Yucatán y Puebla le toca al PRI cuatro entidades, entre ellas la veracruzana y también Jalisco que por su padrón electoral resultan muy convenientes para competir en la constitución del nuevo poder legislativo.

El estado de Veracruz era uno de los mejores baluartes con los que contaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le han fallado sus funcionarios estatales y se ven complicadas las elecciones para el 2024.

La única opción para Lima Franco

El panorama político futuro para José Luis Lima Franco secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz es cada vez más nebuloso y si no consigue el fuero de algún cargo legislativo, lo más conveniente es que empiece a buscar un nuevo domicilio en algún lejano país.

Son continuas las menciones que se hacen sobre este funcionario estatal sobre la falta de transparencia y de graves equívocos de estar contratando empresas para conseguir nuevos créditos sobre la abultada deuda y hasta la manera de realizar los cobros de impuestos que son tareas elementales y prioritarias para alguien que posee los estudios universitarios de Economía.

Se puede alegar que obedecía órdenes de los recomendados y familiares del gobernante incrustados en su dependencia, pero la responsabilidad administrativa y penal del titular de la Secretaría, no se puede evitar.

De acuerdo a la última conferencia de prensa del gobernador García Jiménez donde anuncia que no ha sido invitado a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y se quedaría para recomponer el deterioro político y económico en que se encuentra la entidad, lo obliga hacer grandes cambios dentro de su gabinete.

Esto provocaría aún más la complicada situación sobre la herencia financiera, lo más seguro que le echen la culpa al responsable que manejó los dineros públicos.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas