Se dice que...

Columna: Maquiavelo

La retirada del presidente López Obrador se afirma en círculos políticos será total, después de conocerse el nombre de la corcholata ganadora el seis de septiembre se realizará una ceremonia donde él hará entrega de la potestad de la cuarta trasformación.

Será un acto simbólico, como que entregará un bastón de mando como señal del traslado de poderes. De esta forma no quiere que haya ninguna duda de su salida que a partir de ese día tendrá el candidato presidencial de Morena el control del movimiento.

Será el traspaso del poder político, para sus adversarios les resulta difícil que el mandatario se anticipe de esta manera para hacerse a un lado cuando están pendientes las nueve gubernaturas y quienes serán los designados para las senadurías y las diputaciones federales.

Para las personas que sabemos su manera de pensar, su quehacer está de antemano bien planeado y le indica a la persona que lo suceda que no olvide que los aspirantes que participaron en este proceso tendrán un cargo importante, acción que ya diera a conocer el excanciller Marcelo Ebrard.

El objetivo es mantener esa alianza importante para garantizar el triunfo tanto en lo presidencial como la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para beneficio del nuevo presidente de México y para el pueblo, de manera especial para los pobres.

Si no la hace de esa forma se complicaría obtener la mayoría en el poder legislativo.

Si bien es cierto que está definido el género de las gubernaturas, influirá de manera importante el candidato presidencial, en el caso de la Ciudad de México se perfila al senador Ricardo Monreal.

MC empieza a presentar a sus candidatos

Siguiendo el mismo ejemplo de Morena y del Frente Amplio, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, empezó a presentar los que él considera como los candidatos presidenciales más competitivos, Samuel García gobernador de Nuevo Léón y Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey.

Aseguró que no son los únicos, que tiene otros ases debajo de la manga en los que no figura Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, con el que tiene sus diferencias en cuanto a quien sería el sucesor.

La farsa que realiza el Frente Amplio

Jorge Luis Preciado quien renunció muy molesto después de pertenecer al PAN durante 29 años afirmó que se trata de una farsa, que todo está ya pactado y hasta firmado para que sea la candidata del Frente Amplio por México la senadora Bertha Xóchitl Gálvez, así está cantado y así va a ser.

Aquellos que quieran seguir en el proceso va ser por su propio gusto porque se trata de una simulación porque ya se sabe cuál será el resultado, pues todo lo que hagan para intentar cambiarlo no dará ningún resultado, no va a funcionar porque todo esta sellado, acordado y firmado.

Tiene su orgullo y dignidad por eso se salió de ese cajón, pero eso lo saben Santiago Creel, Beatriz Elena Paredes y Enrique de la Madrid, hasta sintió pena ajena a los que quieren continuar con esta farsa del proceso interno de los opositores.

Miguel Ángel Mancera es otro de los que no está de acuerdo con el proceso porque no es incluyente, no se permite visitar comunidades que son de Morena y los dejan fuera el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que si no se cumplen los acuerdos se pondrá en plan rebelde.

