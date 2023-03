La historia del arribo de Cuitláhuac García

Columna: Maquiavelo

Marzo 27, 2023, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 27, 2023, 07:00 a.m.

Pocos conocen como es que llegó a ser nominado el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez como candidato a la gubernatura de Veracruz; cuando se realiza la asamblea general del partido político Morena se hizo para darle formalidad, para nombrar al aspirante a ese cargo electoral, el acuerdo al que se había llegado es que sería la exdiputada federal Norma Rocío Nahle García, pero al presidente electo Lic. Andrés Manuel López Obrador le faltaba una mujer para equilibrar su gabinete con la paridad de género y decidió que la senadora electa fuera designada titular de la Secretaría de Energía y entonces se decidieron poner de última hora al exdiputado federal García.

Para todos los miembros resultó una sorpresa que llegara otra persona y no la que habían acordado la gran mayoría de los miembros de la asamblea morenista. Esa es la razón del compromiso incumplido de la gubernatura que en esta ocasión le corresponde a Nahle García y el motivo de colocar dentro del actual gobierno estatal a los más altos funcionarios y designar a los candidatos a las diputaciones locales y federales.

De que salga petróleo el primero de julio de la refinería de Dos Bocas es otro cuento, que sirve a interesados morenistas y opositores para presionar a la candidata natural para que sea un tercero que sea el designado o designada.

También una disculpa sobre el cuestionado quehacer gubernamental de Cuitláhuac García porque él no era el designado por la asamblea del partido Morena.

La oposición veracruzana se empieza a armar

Tienen razón los Yunes del PRI, quienes no tienen nada que ver con los Yunes azules, excepto que Héctor y Miguel Ángel son primos hermanos, pero casi no se llevan porque se conocen muy bien. Ambos del partido tricolor coinciden que sin alianza de los tres partidos PRI, PAN y PRD no tienen ninguna opción de ganar al de Morena.

Pepe y Héctor tienen una buena relación con el exgobernador Dante Delgado y pueden convencer a Movimiento Ciudadano y ganar la gubernatura veracruzana, sin ese apoyo se la verían difícil, pero en el fondo saben que el alvaradeño Delgado Rannauro tiene un especial interés en recuperar el estado de Veracruz por todo el capital electoral y económico que encierra, con la importante construcción del corredor interoceánico, aunado a los proyectos de inversionistas que participan en el desarrollo de la entidad.

Reunión de AMLO con la embajadora

Hoy lunes, será recibida por el presidente López Obrador la embajadora de México en Costa Rica, la bióloga Roselia Barajas de Robles, en una cita programada. Tienen una antigua relación de varias décadas cuando el actual mandatario mexicano acompañaba al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su peregrinar político.

El mes de abril muy movido por las corcholatas

Será el mes de abril cuando los candidatos presidenciales visitarán el estado de Veracruz, tanto Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal están fijando sus fechas que serán de los dos últimos el día 14 y 15, también estará el canciller a partir de la segunda quincena de esa primavera política.

Por la anticipada participación del gobierno estatal por la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, solo le correrán la cortesía de invitarlos conscientes que no son, ni serán aliados de sus proyectos electorales.

