Fracasa la campaña opositora

Marzo 22, 2024, 07:00 a.m.

La encuesta del periódico Reforma cayó como un rayo en contra del grupo opositor el mantener al presidente López Obrador con un 73 por ciento de aceptación del pueblo de México de reconocerlo como el mejor gobernante y que su candidata Claudia Sheinbaum manteniendo una ventaja de dos dígitos sobre su opositora Bertha Xóchitl Gálvez.

La guerra sucia que se había emprendido en contra del gobierno federal no tuvo ningún impacto, con el reconocimiento al tabasqueño cuando sólo le quedan seis meses de su mandato y que su sucesora mantenga una ventaja de 24 puntos que a estas alturas la hace inalcanzable.

No quiere pagar sus deudas

Las cuentas que le sacaron al propietario del grupo Salinas es que tiene una deuda de cerca de 63 mil millones de pesos de adeudos fiscales. Ricardo Salinas Pliego se ha estado defendiendo utilizando calificados grupos de abogados fiscales cuya misión ha sido sólo demorar el pago de estos impuestos que se remontan desde la época del presidente Vicente Fox.

Lo ha tomado el millonario empresario como una revancha de tipo personal cuando se le han ofrecido importantes rebajas y hasta quitarle multas y pagos de intereses.

Claudia Sheinbaum inicia la operación cicatriz con los medios

Se comenta que la candidata Claudia Sheinbaum se ha estado reuniendo con directores de medios y articulistas ofreciendo una nueva relación con este sector lo que ha sido calificado como una operación cicatriz.

Al parecer no era conveniente para un gobierno federal mantener esta difícil situación con los medios tradicionales, de antemano se les advierte que no van a llegar a los convenios millonarios del pasado y también que no habrá censura al sostener el derecho a la libre expresión. Se desconoce quién sería el director general de comunicación de la presidencia, quien tendría una gran responsabilidad.

Le sigue lloviendo

Hubo un duro comentario durante una conferencia mañanera del presidente López Obrador en contra del periódico El Universal, al repetir en cuatro ocasiones su nombre sobre notas y los articulistas como Mario Maldonado que todos los días lo critican.

El ataque es sistemático a todo lo que sea de Morena ahora enfoca las baterías en contra de la candidata Rocío Nahle: "Entre tantos escándalos que se le agolpan a la candidata a la gubernatura de Veracruz hay uno potencialmente explosivo, el cual se reveló en este espacio en abril del año pasado y ahora tomó fuerza por nuevas denuncias. Se trata de un funcionario muy cercano a la exsecretaria de Energía, relacionado con el trama de la corrupción de Odebrecht y la entrega de contratos en presunta complicidad con empresas privadas: José Samuel Sánchez Reyes, subdirector jurídico de Contratos y Convenios de Pemex, quien desde el año pasado despacha como director general de Normatividad en Hidrocarburos de Sener.

"La novedad del caso es que hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en contra de Samuel Sánchez Reyes por presunto enriquecimiento ilícito al parecer relacionado con 21 propiedades y por lo menos por más de 12 millones de pesos de patrimonio injustificado".

Es un artículo muy largo y sólo damos a conocer algunos párrafos sobre esta campaña que se realiza en El Universal.

