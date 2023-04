En medio del torbellino de la crítica

Columna: Maquiavelo

Abril 24, 2023, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Abril 24, 2023, 07:00 a.m.





Es un tema muy socorrido en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador sobre los medios de comunicación a los que señala por su falta de objetividad y su poco profesionalismo. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los propietarios de estos órganos informativos como es la televisión, radio y prensa no son periodistas, sino empresarios que buscan hacer negocio. Los que trabajan para estas empresas, un buen número no posee el grado académico universitario como tampoco la licencia para ejercer este complejo oficio.

Si bien es cierto el mandatario federal establece que existen sus honrosas excepciones, se recuerda que en las antiguas manifestaciones se hacía referencia despectiva a la "prensa vendida" cuando pasaban frente a las instalaciones de estos medios de comunicación ahora calificados como de manipulación.

Con el paso de tiempo por diversos motivos siempre serán cuestionados por aquellos que venden su silencio o aplauden su servilismo. El derecho a recibir información estaprotegido por la libertad de expresión.

Durante su última visita al puerto de Veracruz hubo una persona que habló mal de un medio impreso del puerto y se desvivió en elogios al gobernador del estado Cuitláhuac García y al propio mandatario del gobierno federal, en ningún momento encontró el eco que esperaba el denunciante ya que rechaza cualquier acto servil hacia su persona y tampoco acepta la crítica cuando sabe que tiene una intención personal o que atiende a indicaciones de alguien ajeno y es utilizado.

Por lo visto no conocen la forma de ser y de actuar del presidente de México, cuando se sabe que reprueba este tipo de argumentos de manipulación. López Obrador aprovechó la ocasión para hacer mención sobre el Diario del Istmo al que refirió como el mejor de la entidad y hasta del país de manera muy generosa, por lo que le agradecemos humildemente para los que pertenecemos a este corporativo Imagen del Golfo.

El pacto de Morena

A medida que pasa el tiempo se especula que existe un pacto en tres de las corcholatas de Morena para trabajar juntos y lograr superar en las encuestas que se realicen en el presente año a mediados de octubre y él que salga triunfador dos de ellos ya que el tercero el senador Ricardo Monreal se descarta. Lo único que pide es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

El panorama es muy claro o es Marcelo o Adán. Son los que garantizan que ganarían la elección presidencial el próximo año. Si fuera Claudia se corre el riesgo de perder.

Se pierde la calidad educativa de la UV

Preocupante el desplome de la Universidad Veracruzana del ranking de los centros de estudios superiores del país el haber bajado del noveno lugar hasta el décimo noveno de acuerdo a las calificaciones de la empresa Webometrics del Consejo Superior de Investigaciones científicas donde evalúan la infraestructura y la calidad educativa entre otros aspectos de vital importancia sobre la real capacitación de sus egresados.

De esta caída no se puede culpar al rector Martín Aguilar Sánchez sobre el desempeño académico de los cientos de catedráticos. Maestros que no se actualizan y no tienen los conocimientos que se requieren para estar acorde con los tiempos.

Es un triste papel sobre todo se esperaba un resurgimiento en todos los aspectos con el gobernador de Veracruz Ing. Cuitláhuac García ya que era uno de los maestros de esta casa de estudios.

