El Tribunal Electoral no puede validar la elección

El Tribunal Electoral es la única autoridad que califica y valida la elección presidencial declarando la victoria así termina el proceso electoral y la candidata de Morena se convierte en presidenta electa.

Ese acto se realiza en una sesión a la deben de asistir por lo menos seis magistrados de los siete que lo componen. Hoy en día solo hay cinco por lo cual resulta imposible emitir la declaratoria.

Los dos magistrados faltantes no han sido designados por el Senado de la República, se desconoce el motivo de esta omisión.

Se podría llegar el día primero de octubre en que no se cuente con una presidenta electa, aunque no hubiera ninguna impugnación o alegato, podrían estar todos de acuerdo con el resultado, pero no habría ninguna autoridad que la legitimara. En ese caso el Congreso tendría que nombrar un presidente interino, el cual podría gobernar por siete meses hasta que se convocara a una nueva elección, ese presidente provisional podría ser una de las candidatas. La que tuviera mayoría en el congreso.

La situación es tan especial que se pudiera dar el caso de hubiera tres presidentes, el actual, el interino y el electo.

¿Por fin arranca la refinería?

El director general de Pemex, Octavio Romero, no se atrevió a precisar la fecha exacta en que la refinería de Dos Bocas empezará producir los productos petrolíferos que se esperan.

Se han manejado en el pasado tantas fechas que no se quiso aventurar para cuándo estará en su total funcionamiento ya que tiene una capacidad de 280 mil barriles diarios.

El escándalo de los Yunes azules

La reportera Paulina Ríos desentrañó el misterio del manifiesto temor que mostraron los Yunes neopanistas quienes salieron a dar conferencias sobre la existencia de una persecución sobre los candidatos del PRIAN quienes salieron desesperados para acusar al gobierno de Cuitláhuac García de que los quería meter a la cárcel.

Lo cierto es que existe una orden de aprehensión en contra de Fernando Yunes Márquez al desaparecer de acuerdo al Orfis una suma de más de cien millones de pesos de recursos públicos cuando fue alcalde del puerto de Veracruz, que lo obliga a estar escondido hasta que se realicen las elecciones y sea electo diputado local plurinominal. Por eso no se le ve por ningún lado.

Esta alianza con los panistas perjudica seriamente la candidatura de José Yunes Zorrilla, de lo que más seguro es que este arrepentido. Afortunadamente en ningún espectacular aparecen juntos.

Los priistas del estado nunca estuvieron de acuerdo con esta coalición ellos recuerdan que fueron sus enemigos políticos tradicionales y los del PRD que se suponían que eran de la izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, dejaron de participar, tienen pena ajena.

Un atento aviso

Por motivos personales ineludibles el columnista Maquiavelo utiliza este medio para justificar su ausencia del estado de Veracruz durante varios días por lo que su columna "Se dice" no será publicada en este espacio.

El periodista considera como saludable que sus cuatro lectores tomen un merecido descanso, al parecer no se le ha informado que dos de ellos por razones naturales de su avanzada edad ya dejaron de leer por problemas visuales y por las esquelas que han aparecido otro ya descansa. El único que queda confirmó que esperara pacientemente su retorno.