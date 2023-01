El PAN humilla al PRI y PRD

Columna: Maquiavelo

Será un militante del PAN el candidato presidencial y también el aspirante a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Lo serio es que el PRI y el PRD los tienen que apoyar en esa gran alianza de Va por México, los del tricolor que ostentaban el lema de revolucionario ahora serán de la derecha extrema conservadora y los PRD que presumíande ser un partido de izquierda, de acuerdo a sus estatutos y principios harán un viraje de 180 grados y a partir de ahora serán clericales y de la ultraderecha.

Es el acuerdo al que llegaron y todo por concederle al PRI el Estado de México que estápor cumplir cien años de pertenecer al PRI.

Deben revolcarse en sus tumbas Isidro Fabela y Adolfo López Mateos.

Es donde se da cuenta el pueblo mexicano que tanto el PRI como el PRD se venden al mejor postor y se olvidan que existe una ideología muy diferente a la que ahora profesan.

Lo más seguro es que al empezar las campañas presidenciales exista una desbandada de cientos de miles de priistas y de unas decenas de perredistas que son los que le quedaban al que fuera el poderoso partido del Sol Azteca, que estuvo a punto de ganar dos elecciones presidenciales con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1992 y Andrés López Obrador en los comicios del 2006.

Para la militancia del partido Movimiento Ciudadano en las elecciones que se van a efectuar este año en el Estado de México y Coahuila saben que no tienen nada que hacer y que lo más seguro es que voten en la entidad más poblada del país a favor de Morena.

Y no es que la candidata priista Alejandra del Moral no constituya un buen elemento, lo único es que no reúne los atributos fuera del derroche de recursos que recibirá por parte del gobernador Alfredo del Mazo, quien no quiere ser el que haya perdido la plaza después de casi un siglo de ser un patrimonio electoral del tricolor.

El foco rojo del estado de Veracruz

Preocupante la rechifla que se llevó el gobernador de Veracruz el Ing. Cuitláhuac García Jiménez en el evento en que inició su campaña para ganar la encuesta presidencial el secretario de Gobernación el licenciado Adán Augusto López Hernández. Afortunadamente los acarreados del gobierno tuvieron que entrar al desquite con los gritos de ¡Gobernador! ¡Gobernador!.

El efecto del abucheo generalizado fue muy grave porque señalan que ya hay una profunda división en la entidad veracruzana y se entiende que los de la rechifla no son burócratas estatales sino la gente común del pueblo de Veracruz, hubiera estado más grave ya que impidieron la entrada a cerca de un millar de veracruzanos que querían asistir para escuchary apoyar al secretario de Gobernación que había escogido a Veracruz como el lugar donde iniciaba su recorrido por todo el país para ganar en diciembre del presente año, el primer lugar que decidirá quién será el candidato presidencial de Morena. Ese millar de veracruzanos están identificados como seguidores del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien todos los fines de semana recorre todos los rincones de la entidad para al alcanzar la candidatura para la gubernatura por el estado.

Lo ocurrido en este evento en el World Trade Center de Boca del Río, ya no fue una tenue luz amarilla de señal preventiva sino un encendido foco rojo de perder los comicios, apuntó preocupado el secretario de Gobernación. No se esperaba que Veracruz fuera problema en el 2024, pero, trabajaron muy duro en el palacio de gobierno estatal para que así ocurriera.

La reconciliación que se buscaba con la visita del secretario de Gobernación no se dio.

