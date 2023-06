Democracia al fin en México

Columna: Maquiavelo

Junio 16, 2023, 07:00 a.m.

Por primera vez en la historia política de México el candidato presidencial será designado por el pueblo de México, no tienen nada que ver los grupos políticos, ni tampoco los dirigentes partidistas, de esta manera se apega al concepto prioritario de una verdadera democracia. El concepto de democracia es que todos los ciudadanos, libres e iguales, pudieran concurrir a manifestar su voluntad, para llegar a un acuerdo común de un contrato social. Rousseau afirma que el pueblo soberano puede confiar la tarea de gobernar a una persona que representa a todos.

El presidente López Obrador lo estableció a través de una encuesta universal he hizo a un lado la importancia de decidir él quien debería de ser su sucesor.

Los opositores el PRI y el PAN serán los que pertenecían a la mafia del poder los que deciden quién será el candidato presidencial, es decir un pequeño grupo y lo mismo harán para la gubernatura de Veracruz. Da vergüenza y falta de dignidad personal el esperar pacientemente y sin rebelarse para saber si son los elegidos.

Nunca son los candidatos quienes participan son otros los que toman la decisión.

¿Habrá línea a los medios para el fuego amigo?

En los medios de comunicación que no son adversos al gobierno federal los columnistas políticos enfocaron sus baterías hacia dos de las corcholatas que repuntaban en las pasadas encuestas a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al canciller Marcelo Ebrard, a la primera como que tener que pedir licencia y dejar su puesto al parecer no le gustó para sus planes personales sobre el desarrollo del proceso electoral y la visita de Marcelo Ebrard a un periodista que se ha caracterizado por criticar al presidente López Obrador ha sido motivo de comentarios negativos, al que no tocan es al secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Son las tres personas que tienen posibilidades de llegar como ganadores de la encuesta final de Morena y pareciera que las instrucciones recibidas tienen una marcada línea sobre quien es el más conveniente para que sea el nuevo coordinador.

Cuando las diferencias no existen

Las coincidencias de las embajadoras de Chile Alicia Bárcena que será ahora la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Costa Rica, Roselia Barajas ambas son biólogas y con la misma especialidad en Ecología. Una de la universidad de Harvard y otra de la universidad de Fullerton.

Ambas diplomáticas con una larga y vieja amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La doctora Beatriz Gutiérrez esposa del presidente de México ha visitado las embajadas de los dos países latinoamericanos.

Marginan algunos medios de comunicación

Están muy molestos los medios de comunicación con la decisión que tomó la Consejo Nacional de Morena, que las corcholatas presidenciales y los aspirantes a las nueve gubernaturas evitaran visitar a estos órganos informativos que han mostrado en que son adversos y muy críticos al gobierno de la cuarta transformación.

Tienen varios motivos intentar evitar cualquier tipo de relación por el riesgo que corren sobre el manejo de la información cuando manipulan las palabras y las ideas expresadas en curso de las entrevistas. Son expertos en crear el fuego amigo y distanciar a los precandidatos con el fin de crear una división entre ellos.

