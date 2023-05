Santiago Creel, la aspiración que nace fracasada

Quizá amigas y amigos lectores, se haya olvidado que en el 2005 este mismo personaje hoy diputado de la República, intento ser candidato a la Presidencia de este país por el Pan y además contando con el apoyo de la pareja presidencial Vicente Fox y Martha Sahagún, no debe olvidarse esto, porque en México gobernó un matrimonio hito único en la historia del Estado Mexicano.

En aquellos años y pese a tal apoyo Santiago no obtuvo la nominación final del Partido mismo que la consiguió Felipe Calderón a la postre presidente de México para el periodo 2006 al 2012.

Las cosas a este señor no le salieron bien y para dar un ejemplo claro y específico diré que en Veracruz tenía el apoyo del Comité Estatal del Pan que tenía como dirigente a Alejandro Vázquez Cuevas y si no me falla la memoria Enrique Cambranis era el segundo al mando, por más que placearon a Creel incluso en la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río, si discurso no prendió, era según los propios panistas gris y lejano, institucionalizado y poco flexible con la realidad del país en aquella época.

Por lo que hoy al ser Creel uno de los principales pilares de Marko Cortés, este en forma de recíproca amistad y agradecimiento a su apoyo, le impulsa tras bambalinas a intentar de nuevo estáaventura, por cierto, no sin asomo de falta de dignidad, pues Marko mismo al promocionar a su protector, le arrastra en esos llamados desesperados de auxilio y hasta chantaje tóxico, a movimiento ciudadano para que se una al PRI, allá PRD y a la llamada Coalición Opositora para este 2024, cosa que por cierto MC ha rechazado muchas veces.

Santiago así las cosas pocas muy pocas posibilidades tiene de encabezar tal Coalicion y si eso sucediera vaya desde este espacio mi pronóstico de una derrota aplastante para la misma en la elección presidencial.

Solo para cerrar la puerta de las historia del panismo que abrí, en esa entonces 2005 ningún grupo y ningún dirigente o líder de hoy día en este partido en Veracruz lo apoyo..pues Alejandro Vázquez el Pipo ya ni panista es y el fue el que si le apoyaba, así puedo nombrar otros casos de su nulo apoyo en esas épocas en varios estados del país.

Por lo que el proyecto de Creel nace muerto.

Así las cosas amables lectores.

