Ricardo Monreal, desde abajo es más fácil conquistar las alturas

Junio 26, 2023, 07:10 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Junio 26, 2023, 07:10 a.m.





El político zacatecano, Ricardo Monreal, sigue avanzando en su recorrido por la coordinación de la Defensa de la 4T.

En Fresnillo Zacatecas, su tierra natal, el doctor Ricardo Monreal Avila, expresó que quiere lograr de pasar a ser vendedor de aguas frescas, quiere conquistar las alturas ya que desde ahí es más posible.

Dice, que se considera uno de los más preparado, porque tiene una visión clara del país que necesitamos. "'Me he preparado toda la vida", destacó.

Se llenó de energía positiva con el cariño y energía de sus paisanos y siempre sonriendo,repartiendo buenas vibras.

"Yo aquí nací, aquí crecí, en los retos difíciles me nutro del cariño, de la amistad y buena fe de la gente de Fresnillo en Zacatecas, aquí están mis amigos, aquí está la gente que me ha respaldado siempre

En el mensaje cálido, que dirigió a los asistentes a la Asamblea Informativa, dijo que a su llegada familias completas le expresaron su respaldo, desde 97 lo siguen, y eso no se paga con nada, sino con congruencia, lealtad y poner en alto el nombre de Fresnillo, Zacatecas en el país y en el mundo.

"Imagínense ustedes quien iba a pensar hace 40 años que un hijo de Fresnillo pudiera aspirar a lo que estamos aspirando en el país, un hijo de campesino ahora está en las grandes ligas por ustedes, porque ustedes me han llevado a lograr estos niveles de desarrollo político, por eso estamos derrumbando obstáculos para llegar a niveles superiores de la política en el país con la firme convicción de servir, añadió.

El doctor Monreal, agradeció el apoyo a sus paisanos a quienes les refrendó su compromiso de no fallarles, de poner en alto el nombre de Fresnillo, lo cual recordarán todas las generaciones.

Ricardo Monreal Avila, agregó en su intervención en la Reunión Informativa: "Me siento muy emocionado, a mi llegada vi a muchos amigos, a los comerciantes, familias, que me apoyaron anteriormente, sólo que ahora tenemos una encomienda mayor, ahora es el país, ahora es la coordinación de los comités de la defensa por la transformación, ahora es un mayor reto para lo cual estoy preparado".

Miren ahí una pancarta de 97-98 cuando fui candidato a gobernador en ese entonces nadie pensaba que íbamos a cristalizar el cambio en zacatecas ahora les pido que confíen en que vamos a profundizar la vida democrática, confíen en que vamos a profundizar las políticas implementadas por el presidente Manuel López Obrador, vamos a continuar en Morena y vamos a continuar al lado del presidente y vamos a lograr concluir este proceso de transición política que estamos viviendo en el país.

Recordó, con los asistentes que si se puede y agradeció la confianza, y les prometió atender los anhelos que tienen.

En su sexto día de asambleas informativas en varios estados ha tenido llenos totales de ciudadanos convencidos deseosos de participar, con quienes acordó caminar juntos en cuidar y defender el proceso de transformación.

Habló de su madre, a quien le llegó todo temprano: la familia y también la muerte a los 37 años, pero su padre fue un hombre extraordinario salió adelante y les dio escuela.

Señaló, que en su caminar durante 70 días por el país, va a llevar el nombre de Fresnillo en alto, -me siento muy orgullo de ser un hombre surgido de la cultura del esfuerzo, un guerrero, que vendió frijol y aguas frescas, no me apena venir desde abajo, presuman de sus orígenes porque desde abajo es más fácil conquistar las alturas con la cultura del esfuerzo.

Agradeció, los apoyos logísticos pero dijo que con austeridad, con idea, conciencia, claridad y talento para enfrentar los grandes retos del México moderno.

"Tengan la vela de la esperanza prendida de manera permanente, no la apaguen porque vamos a lograr triunfar, estoy dedicado a eso", dijo con emoción ante sus paisanos que le siguen y le apoyan con orgullo

En otro asunto, con el firme compromiso de mantener a Boca del Río en óptimas condiciones previo a la temporada de lluvias, el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, informó que desde inicio del presente año se han realizado trabajos de limpieza, desazolve y rehabilitación de alcantarillas.

Las acciones preventivas se realizan a través de las Direcciones de Mantenimiento Urbano, Obras Públicas, Limpia Pública y la Compañía de Agua de Boca del Río. Así las cosas.

