Resalta AMLO al Diario del Istmo

Columna: Se dice que...

Marzo 10, 2022, 07:26 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 10, 2022, 07:26 a.m.

Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador donde critica severamente a los periódicos que cuidan los intereses de sus dueños y de los partidos de oposición de una manera singular el grupo de Claudio X González, quien paga los elevados emolumentos a aquellos periodistas que investiguen a la familia del mandatario y exhiban cualquier anomalía del gobierno de la 4T.

Aprovechó la ocasión el presidente de México para establecer la diferencia de aquellos medios corruptos a la tarea profesional que realiza el Diario del Istmo, líder de la zona sur de Veracruz y miembro del Corporativo Imagen del Golfo que cuenta con cinco diarios, dos revistas y una agencia de noticias.

Este gesto de importancia y reconocimiento hacia este medio impreso, no existe ni es tomado en cuenta para los funcionarios responsables de la comunicación del gobierno estatal de Cuitláhuac García Jiménez.

Gertz Manero ante la espada

El problema que tiene el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre los audios donde involucra al ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia se le trata con pinzas y algodones. El único que lo puede sancionar es el presidente de la República y al parecer sí tiene la intención de retirarlo del cargo y ya se busca a alguien con mayor conocimiento de las delicadas funciones legales para aplicar sanciones acordes a las leyes mexicanas.

Desde hace tiempo el quehacer de Gertz Manero ha sido cuestionado por la lentitud de algunos de los casos denunciados como el referente al exgobernador Miguel Yunes. De manera extraoficial se sabe que existe una buena amistad entre ellos.

La intervención de Pablo Gómez como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera le vino a complicar el panorama legal al político choleño.

El único funcionario encarcelado por toda la corrupción que ha existido en las administraciones estatales de la entidad veracruzana, es el exgobernador Javier Duarte de Ochoa quien ha perdido los amparos sobre la denuncia de desaparición de personas, delito muy castigado con varias decenas de años en prisión.

La esperanza de salir en libertad se ha ido esfumando como aseguran sus abogados.

Todos los funcionarios del gabinete duartista que pisaron la cárcel se encuentran disfrutando su riqueza mal habida y en plena libertad, ellos supieron comprar al líder del gobierno yunista con buena parte de lo sustraído.

Son los nuevos millonarios que deja cada sexenio en el gobierno estatal de Veracruz.

La UV sigue sin labores presenciales

Sigue paralizada la Universidad Veracruzana al parecer a los maestros y empleados con el pretexto de la pandemia sigue disfrutando de largas vacaciones, siempre y cuando sus emolumentos les lleguen de una manera puntual.

Los estudiantes acusan que el líder del sindicato académico Enrique Levet y el rector Martín Aguilar Sánchez les conviene seguir con este virtual paro de actividades presenciales. No hay un buen motivo que justifique esta huelga consentida que les permite hacer lo que quieran sin tener que acudir a dar clases.

Tomaron como ejemplo a los médicos, que con el fin de no contagiarse hacían sus consultas por vía telefónica y el pago debía hacerse por anticipado y como no hay ningún reglamento, ellos fijan el costo. De antemano se sabe que la gran mayoría de los galenos no dan factura.

Los maestros universitarios de acuerdo con su rector y su líder siguen disfrutando su casa sin tener que trasladarse a las aulas.