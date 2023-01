Reparación integral a víctimas en México

Enero 16, 2023, 07:18 a.m.

Por: Magda Zayas Muñoz Fecha: Enero 16, 2023, 07:18 a.m.

A mediados de 2022, el INEGI, publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); donde se reveló que, en México para ese entonces, el número de víctimas entre 18 años y más, se estimó en 22.1 millones de personas. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 207 víctimas por cada 100 000 habitantes.

La encuesta reveló en aquel abril de 2022 que el 29.0% de los hogares del país tuvo, como mínimo, a una o uno de sus integrantes como víctima del delito; del total de delitos cometidos, el 93.2 por ciento no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación.

¿Por qué retomar esta encuesta de mediados de 2022? Porque es la última que el INEGI publicó y revela la gravedad de lo que ocurre y de ahí la importancia de conocer los mecanismos de defensa que obran en favor de las víctimas y de quienes de manera reiterada han sido vulneradas en sus derechos humanos y revictimizadas por el propio estado.

Y así es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado respecto la reparación integral de daño y que ésta debe darse a todas las víctimas de algún delito o violación a derechos humanos y no solamente a quienes hayan sufrido graves violaciones de esos derechos. Pero ¿Qué es la reparación integral?

La reparación integral tiene en cuenta las dimensiones individuales, colectiva, material, moral y simbólica y se compone de cinco medidas: rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución. Por ejemplo (de vivienda, empleo) y garantías de no repetición.

La reparación integral a las víctimas no solo implica una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino también un acompañamiento del Estado que garantice el goce efectivo de derechos en materia, además de acciones para devolverles a las víctimas, su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

Se trata de un mecanismo internacional, que en México pareciera aún nuevo pues fue hasta junio de 2011, cuando en nuestro país se reformó la Constitución en la materia para dar paso a este concepto amplio, proveniente del sistema interamericano de derechos humanos. En 2013 México publicó la entrada en vigor de Ley General de Victimas reglamentaria de los artículos 17 y 20 de la Constitución, donde se obliga a las autoridades del país a la reparación integral.

Pero a pesar de los avances legislativos en materia de víctimas, la realidad a la que se enfrenta el Estado Mexicano frente a la reparación integral del daño frente a la inmensidad de solicitudes para acceder a este derecho. En términos burocráticos, el acceso a la reparación integral no es nada fácil y es otro tipo de revictimización al cual se enfrentan además del daño ya sufrido.

Existe una deuda enorme para garantizar el acceso pronto y expedito a la reparación, planteada desde la Ley General de Victimas en nuestro país, más aún si incluimos, las medidas de satisfacción y no repetición.

Y es que si bien es cierto, la reparación tiene que ser en primera instancia individual, a las víctimas directas e indirectas del delito y de manera adicional, a las violaciones a los derechos humanos, no se puede dejar de lado que además de la reparación de carácter individual, se debe tener un mecanismo colectivo como las medidas que el estado debe garantizar de no repetición; es decir garantizar que los hechos que dieron lugar a la condición de víctima de la persona no vuelvan a ocurrir; pero en México difícilmente se ha logrado transitar en esa etapa, pues los hechos de violencia como personas desaparecidas o feminicidios continúan ocurriendo.

Sin duda, los avances en cuanto a reparación integral son lentos; existe una gran deuda con las personas que cuentan con la calidad de víctima y esta deuda afecta a la sociedad civil en general. Sin duda para avanzar en la materia, se requiere de una coordinación institucional y de las organizaciones de atención a víctimas y grupos colectivos, donde se encuentre inmersa la academia y la iniciativa privada, permitiendo así construir y fortalecer el carácter integral de las reparaciones del daño, tanto a las víctimas directas, como a las víctimas indirectas y a la comunidad en su conjunto. Un tema por demás interesante del que en este espacio, estaremos abundando.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas