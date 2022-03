El Coordinador de eventos de la COMUDE, "Beto" Alemán agredió verbalmente a dirigente de la Liga Intercolonias de Futbol y mandó a sacarlo de la Alameda

Van apenas dos meses de la actual administración municipal y gente de toda la confianza del alcalde, Amado Cruz Malpica, inscrustada en las diferentes áreas ya "sacó el cobre".

Tal es el caso del "flamante" Coordinador de eventos de la COMUDE, Alberto Alemán Sánchez, quien en días pasados de manera grosera y prepotente, agredió verbalmente a Martín Monroy, Presidente de la Liga Intercolonias de Futbol de la colonia Adolfo López Mateos, por la simple razón de que equipos de esta organización disputaban una "cáscara" en la minicancha que está a un costado del campo principal de la Alameda Deportiva.

Y es que, SIENTIÉNDOSE EL DUEÑO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS de Coatzacoalcos, "Beto" Alemán, quien se encontraba en el citado inmueble con equipos de su liga de baompié femenil, al percatarse de lo anterior reclamó airadamente al dirigente, que estaba presente para checar que el ecuentro programado en un principio en el 1 se realizara, gritándole que por sus pantalones no podían utilizar el escenario para categorías infantiles.

"Me sobajó, me humilló y me faltó al respeto, me dijo un montón de groserías, no entiendoe por qué, si nosotros en ningún momento nos metimos con él, ni hicimos algo que lo haya afectado ", relató enojado Martín Monroy a RASO Y COLOCADO.

Pero no conforme con lo anterior, según señaló el directivo, el coordinador de eventos del organismo rector del deporte porteño, HACIENDO ALARDE DE TODO ESE "PODER" que le otorga ser SIMPLE EMPLEADO de una dependencia de gobierno, llamó y ordenó a personal de vigilancia de la Alameda Deportiva, que los sacaran a él y a su gente, como si fueran viles delincuentes o estuvieran cometiendo un delito.

Este vergonzoso hecho pudo haber tenido un desenlace de fatales consecuencias, ya que Martín Monroy, por el coraje y su estado de salud actual, fue a parar al hospital, en donde para su buena fortuna salió bien de un chequeo de la presión arterial y de la glucosa, con lo cual, del susto no pasó.

SE PELEA CON

TODO MUNDO

"Este señor ("Beto" Alemán) siempre se anda peleando con todo mundo, pues si antes, cuando no era nada se sentía el dueño de los campos, ahora que trabaja en la COMUDE quién lo aguanta", señaló el mandamás del futbol Intercolonias.

No es que seamos adivinos ni mucho menos, pero todo esto ya lo habíamos advertido en nuestra entrega anterior, donde comentamos que gente que asiste a realizar algún trámite a la oficina de la avenida Quevedo e incluso, compañeros de labores que no quisieron dar su nombre por obvias razones, se han quejado de la actitud en ocasiones prepotente de Alberto Alemán, quien al parecer ya "perdió el piso" y olvidó que, una, él también es Presidente de una liga y no le gustaría que lo trataran así, y la otra, que sólo son cuatro años los que dura una administración municipal. Después, "a volar palomita".

Así que, el también entrenador de futbol deberá "aterrizar" y ponerse lo más pronto posible a "chambear" duro en lo que le compete, pues no creemos que la máxima autoridad lo haya puesto ahí para que se pelé con los Presidentes de ligas, ni tanmpoco para que los agreda verbalmente y tome un rol que no le corresponde.

Bastante quehacer tiene "Beto" Alemán en el cargo que le fue conferido, como para andar haciendo esos papelitos, que la verdad no le quedan.

¿RECONCILIACIÓN

A LA VISTA?

Tal vez entró en razón o simplemente, el subconciente lo traicionó.

Lo cierto es que podría darse en los días siguientes una "RECONCILIACIÓn" entre el DIRIGENTE ACTUAL y el EX de conocida oficina, dizque porque "ya es tiempo de hacer las paces".

De acuerdo a la fuente, ambos personajes habrán de tener una reunión de "amigos" para LIMAR ASPEREZAS y quedar como "GRANDES AMIGOS".

El ex, aprovechando que el actual directivo llegó como INVITADO a un partido de carácter amistoso, habló con él para pedirle una cita, en donde, se dice. ACLARARÁN "MALOS ENTENDIDOS" Y ASÍ como si nada hubiera pasado, SE DARÁN LA MANO.

Dijera mi abuelita, "Y se verán cosas peores".

Nos vemos SDQ.

Martín Monroy fue víctima de la prepotencia de Alberto Alemán, Coordinador de eventos de la COMUDE.

Eduardo Izquierdo