RASO Y COLOCADO

Columna: Jesús López Desales da "patadas de ahogado" el judo porteño celebrará medio siglo

Nunca antes nadie se había obsesionado tanto con la silla de la COMUDE (antes DIMUDE) como Jesús López Desales, quien durante el periodo 2018-2021 ocupó ese cargo, sin haber hecho ABSOLUTAMENTE NADA a favor del deporte porteño, más que llenarse las bolsas de dinero junto con su gente más allegada, producto de la renta de espacios propiedad del H. Ayuntamiento a algunas ligas como la Empresarial, a la que cobraron 50 mil pesos por una temporada.

López Desales, un ex empleado de Petróleos Mexicanos, llegó a este organismo bien apadrinado y tras probar las mieles del poder se volvió "loco", a tal grado de sentirse el todopoderoso y querer mangonear a medio mundo, además de apoyar únicamente a quienes consideraba sus amigos, a los que por cierto recibía y atendía en su oficina a la hora que fuera, sin poner un pero.

Sin embargo, al acabársele EL NEGOCIO REDONDO que tenía al interior, primero de la DIMUDE y posteriormente COMUDE, el mundo se le vino abajo, pues ya no obtendría los jugosos ingresos a que estaba acostumbrado, ni tampoco los privilegios de los que gozaba, incluyendo FAVORES PERSONALES de algunas empleadas que laboraban en los diferentes escenarios deportivos de este puerto.

A partir de ahí, Jesús López, en complicidad con algunos "columnistas" de dudosa reputación, acostumbrados a la extorsión, a los que "billetea", así como de un grupito de trabajadores "inconformes" que no aceptan que se acabó la "ubre", se ha encargado de orquestar una campaña de desprestigio y difamación, no solo en contra del actual dirigente del deporte, Roberto Pérez, sino también de periodistas y maestros que no están de acuerdo con el proceder del ex director de la COMUDE, quien tal parece sigue ENFERMO DE PODER.

Y es que efectivamente, Jesús López Desales, (según uno de sus ex subordinados, que no quiso dar su nombre por razones obvias), toma medicamentos antidepresivos, para poder controlar esa enfermedad que lo aqueja desde hace muchos años y que lo hicieron perder en más de una ocasión el control y cometer barbaridades y media, entre ellas, pelearse con compañeros de labores y amenazarlos con despedirlos si no cumplían sus caprichos.

Uno de ellos, relató, molesto por la actitud del ex dirigente, quien quería mandarlo a cumplir una tarea que no le correspondía, le gritó en su cara que era un "ratero", provocando que éste enfureciera y se pusiera mal de salud tras el coraje.

Incluso, uno de los columnistas que hoy le "prenden incienso" y que llegó a gritar a los cuatro vientos que, según él "ha sido el mejor director del deporte de toda la historia en Coatzacoalcos", a sus espaldas comentó en varias ocasiones "EL INGENIERO ESTÁ LOCO, toma medicamentos para controlarse, yo por eso no me presto a sus locuras".

En fin, López Desales sigue dando "patadas de ahogado" en su afán de querer regresar (pero no lo que se llevó) a ocupar el cargo que desde el pasado 1 de enero ostenta a Roberto Pérez, sin que hasta el momento, ni sus propios "secuaces" le hagan ver la cruda realidad.

Y es que está claro que, "llore y patalee", el alcalde, Amado Cruz Malpica, no cederá a los caprichos de un "LOCO" OBSESIONADO CON EL PODER, como hoy califican muchos al ex director del deporte, Jesús López Desales, entre ellos los que antes decían ser sus amigos del alma.

EL JUDO ESTARÁ

DE FIESTA

Y en temas más agradables, judokas porteños encabezados por el sensei Aljandro Borrego Pérez, festejarán los primeros 50 años de este deporte en Coatzacoalcos.

Para celebrar este acontecimiento, el Vicepresidente de la Asociación de Judokas en el Estado de Veracruz, con apoyo de otros entrenadores, llevarán a cabo una serie de actividades en distintos escenarios locales.

Los preparativos ya están en marcha y en los siguientes días, en rueda de prensa darán a conocer más detalles del evento.

Bien por el Director del Instituto de Judo BOGA y su equipo de trabajo.

Nos vemos SDQ.