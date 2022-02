RASO Y COLOCADO

Columna: Héctor Baínas seguirá hasta el 2023 como Presidente del fútbol Burócrata Gilberto Cortés hace como que trabaja

Y, la tranquilidad volvió a la Liga Burócrata, y no precisamente porque se haya dejado de vender cerveza en su sede oficial, el campo "Don Satu", sino porque los delegados de equipos finalmente decidieron darle el voto de confianza a quien desde un principio dijo ser el Presidente legítimo de esta organización futbolera, Héctor Fidel Baínas Orozco, para que continúe al frente de la misma.

Tal parece le dieron la razón a Héctor Fidel, quien basado en los estatutos de la liga, logró que los 18 equipos que toman parte en el actual torneo estuvieran de acuerdo en que se mantenga hasta mediados del 2023 cuando, según lo marca el citado documento, habrá elecciones para nombrar al que lo sustituirá en el cargo o en su defecto, lo reeligan.

En la reunión del pasado lunes, el ex tesorero de este circuito fijó su postura y leyó la cartilla a los que andaban alborotando el "gallinero" en busca de la silla, dejando en claro que él no estaba haciendo nada indebido, por lo que debían respetar la decisión de los delegados que en su momento lo eligieron.

Una vez aclarado el punto, todos los ahí presentes, incluyendo los del grupo contrario capitaneados por Héctor Agustín Elías Ferra, decidieron por unanimidad que Héctor Fidel Baínas continúe por lo que resta de este año y parte del siguiente.

Y aprovecharon para nombrar ahí como nuevo secretario a Omar Habid Vázquez, quien por cierto fue uno de los delegados que firmó a favor de Héctor Agustín. Como tesorero quedó Pedro Luis Alcudia.

Con esto el ex brazo derecho del extinto, Orbelín Domínguez, demostró ser un "Viejo lobo de Mar" para esta cuestiones, pues cuando todo indicaba que la situación se le salía de control, echó mano de su vasta experiencia para apaciguar las "aguas" y convencer a sus enemigos de que él es el único dirigente (no interino) de la segunda liga más longeva de Coatzacoalcos.

Bien por ellos.

LLEGAN A MEDIR AL "DON SATU"

Pero, nunca falta el "negrito en el arroz" y lo que tiene preocupado ahora a Baínas Orozco es la visita inesperada que realizaron el jueves al campo "Don Satu" dos personas que se identificaron como representantes de la Sedena, quienes sin pedir permiso realizaron labores de topografía en el escenario, argumentando que ahí se construirá un Cuartel de la Guardia Nacional.

Incluso, uno de ellos que dijo llamarse Orlando Martínez y ser ingeniero de esa dependencia, aseguró que recibió órdenes de su comandante (no dijo nombre) para empezar a tomar medidas al inmueble.

Esto tiene inquieto al dirigente, ya que como es sabido, en meses pasados llegó a rumorarse que efectivamente en ese espacio deportivo se edificaría dicho cuartel, lo cual finalmente quedó solo en eso.

"El tal Orlando hasta me dejó sus datos, incluyendo su número telefónico", narró Héctor Fidel.

Sin embargo, el dirigente cree que todo esto se ha generado por el conflicto que hubo al interior de la liga, pues comentó que hay gente que desea desestabilizarla y sacar provecho de las confrontaciones entre delegados y directiva.

Sean "peras o manzanas", todo esto ha puesto en alerta máxima a Baínas Orozco y su gente, quienes advirtieron que no permitirán que les arrebaten su principal escenario, tal y como ocurrió con el Campo "Revolución".

¿Y "FUFUY" CORTÉS?

En el apenas mes y días que lleva como Coordinador de voleibol en este puerto -cargo que le otorgó la COMUDE por segunda vez consecutiva- no hemos visto el trabajo de Gilberto Cortés en esta disciplina.

Excepto el torneíto de playa que organizó en enero en la cancha que se encuentra a un costado de la Unidad Deportiva "Maza de Juárez" y que por cierto, no cumplió con las expectativas de los propios directivos de ese organismo, pues uno de ellos se atrevió a comentar "El evento estuvo apagado, ni gente jaló", el "Fufuy" se la ha llevado "corriendo vela" en lo que va de la administración que encabeza el abogado, Amado Cruz Malpica.

Y es que pareciera que al otrora dirigente del voleibol en Veracruz, lo único que le interesa son los eventos clasificatorios de los Juegos Nacionales Conade y otros similares, a lo mejor porque aquí hay boletos de por medio a otra etapa y sus equipos, que son varios por cierto (Desde Leonas 1 hasta Leonas 10 o más), por lo regular siempre arrasan, pues no tienen competencia al menos en este puerto.

De ahí en fuera ni sus luces en la oficina de la COMUDE.

Ojalá Gilberto Cortés entienda que ya no está en los tiempos de la "Raíz de la Esperanza", donde nadie le decía nada si trabajaba o no, pues según algunos entrenadores de voleibol que no quisieron dar su nombre, tenía un padrino en la comuna porteña y estaba "palanca" con el ex dirigente del deporte "Se repartían el pastel en partes iguales".

