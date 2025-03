Veracruz, en la mira de EU

Prefacio.

En su recomendación 8/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo notar que emitió previamente las recomendaciones 237/2023, 227/2024, 228/2024, 229/2024, 249/2024 y 250/2024, sobre los Recursos de Impugnación que presentaron diversas víctimas, ante la no aceptación por parte de la Fiscalía a las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal. *** La CNDH advirtió que esa situación “evidencia que la FGE recurrentemente no acepta los pronunciamientos de dicho organismo local, vulnerando con ello los derechos de las personas víctimas, limitando su acceso a una real reparación integral del daño”. *** El ombudsman nacional fue claro en su diagnóstico: “este organismo nacional considera que los argumentos vertidos por la Fiscalía Estatal para no aceptar la recomendación no son congruentes con el principio pro persona, el cual consiste en garantizar la protección más amplia al gobernado, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. *** En consecuencia, la CNDH declaró “insuficiente” la justificación de la autoridad para no aceptar la Recomendación 0260/2023, emitida por el organismo local, lo cual, a su vez, “trasciende a la vulneración del derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y una vida libre de violencia en su modalidad de violencia institucional”. *** La sistemática y arbitraria negativa de la Fiscalía de Veracruz a aceptar las recomendaciones, tendrá muy pronto consecuencias jurídicas contra su titular, Verónica Hernández.

* * *

Las señales cada vez son más evidentes: presionada por el gobierno de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum tendrá que ofrecer, en charola de plata, la cabeza de algunos de los políticos que tienen identificados más allá de la frontera norte, como vinculados con el crimen organizado.

En este mismo espacio se mencionó hace algunos días que el analista de El Universal y de Latinus, Héctor de Mauleón, había incluido entre las figuras que considera Estados Unidos como cómplices de las bandas dedicadas al narcotráfico, aparece el exgobernador de Veracruz Cuitláhuac García quien -asegura el periodista- “entregó el territorio a la delincuencia organizada”.

Pero esta versión de que Donald Trump no quedó satisfecho con los 29 reos entregados por el gobierno mexicano se está haciendo cada día más sólida.

Este miércoles el periodista Carlos Loret de Mola lo confirma:

“Según fuentes de primer nivel, en lo más alto del gobierno mexicano ya están al tanto de que la DEA está armando un puñado de expedientes contra políticos morenistas por estar vinculados con el crimen organizado”, escribió el periodista.

Y no fue el único.

Hace un par de días, otra pluma reconocida en la capital del país, Raymundo Riva Palacio, advirtió:

“Funcionarios del Departamento de Estado han sostenido conversaciones con sus contrapartes en México para proponer un acuerdo bilateral para investigar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, con el propósito de que sean detenidos y puedan ser extraditados a ese país. La petición ha ido acompañada de una velada amenaza: si no ven avances en esa dirección, podría darse una denuncia pública en Washington antes de que venza el siguiente plazo para la revisión de aranceles el próximo 2 de abril”.

Pero, además, agrega:

“Nunca se había dado una petición tan inusual, pero tampoco había existido tanta información y evidencias sobre políticos mexicanos trabajando con los cárteles de las drogas, que al mismo tiempo hubieran sido blindados desde lo más alto del poder en este país, que se tradujera en impunidad”.

Y, además, anticipa:

“El gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente para proceder contra varios políticos mexicanos, pero ha sido muy cuidadoso de no actuar para no generar un conflicto político con un vecino cuya estabilidad depende en amplias zonas del país del narcotráfico. Lo que no se había dado antes es buscar la cooperación del gobierno en turno, para que las investigaciones, detenciones y extradiciones sean parte de un acuerdo de cooperación bilateral”.

Y con el impacto que causó en México la aparición de nuevas “narco-fosas”, el propio Héctor de Mauleón retomó el tema y afirmó:

“Sólo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador desaparecieron 51 mil personas (75% de sexo masculino). No sólo eso: también se detectaron tres mil fosas clandestinas repartidas a lo largo de 24 estados (...) Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Nuevo León son líderes en ese rubro”.

Todas las señales apuntan a un mismo escenario: Claudia Sheinbaum va a “sacrificar” a los políticos más vulnerables. Entre ellos, al menos uno será de Veracruz.

* * *

Epílogo.

Este miércoles, en la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena tenía programada la designación de otro paquete de candidatos a las alcaldías del estado de Veracruz. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido. *** ¿La razón? El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, se opuso a que se abrieran los sobres con los resultados de las encuestas realizadas en al menos cuatro municipios. No dio una razón convincente y, en virtud de que los dirigentes nacionales de Morena y del Partido verde no estaban presentes, decidieron detener el procedimiento. *** Lo que ha trascendido es que Ramírez Zepeta tiene instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle, de impedir la designación de determinados aspirantes, que habrían ganado en las encuestas, por lo que la definición de esas candidaturas tendrá que ser resuelta por los dirigentes nacionales de Morena y el Partido Verde. *** Cada día se complica más el proceso interno de la alianza Morena-Verde.

