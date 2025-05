Silvio Lagos: rescatar Xalapa

Prefacio.

Ya puede Ricardo Ahued ir con la familia de Germán Anuar Valencia Delgado y repetirles que en Veracruz "no hay focos rojos" por la violencia. *** "El Napo", como lo conocía la gente, era candidato a la alcaldía de Coxquihui por Morena. Sí, por el partido que gobierna la entidad y que asegura que los veracruzanos estamos cada día más seguros. *** En la comunidad El Arenal, cerca de Comalteco, varios sujetos llegaron hasta la casa de campaña de Germán Anuar y sin mediar palabra dispararon en su contra. Se dieron a la fuga sin que nadie intentara detenerlos. *** "El Napo" y otras tres personas que también resultaron heridas (todos miembros de su equipo de campaña) fueron llevados de urgencia al hospital del Totonacapan, ubicado en la comunidad Entabladero, del municipio de Espinal. A los pocos minutos de su llegada, los médicos informaron que el candidato había muerto. *** Dirigente de la agrupación de taxistas "Juntos por la Sierra", Germán Anuar Valencia -gente cercana a la familia Picazzo- fue impuesto como candidato a pesar de que los números le favorecían a Jaime Vega Gómez, un "servidor de la nación" que falleció en "extrañas circunstancias". *** El jueves 10 de abril la familia de Jaime Vega llamó a los servicios de emergencia. Cuando llegaron a su domicilio ya había fallecido. Hay dos versiones sobre su muerte: una, que fue provocada por una "broncoaspiración", pero hay otra, que señala que Jaime Vega sufrió una severa agresión física en días previos a su muerte. *** ¿Qué va a argumentar el gobierno estatal? Ya salió el dirigente estatal de ese partido, Esteban Ramírez, a justificarse: "nunca denunció que hubiera recibido amenazas", como si los criminales estuvieran obligados a avisar lo que van a hacer. *** ¿Pueden los candidatos, en todo el estado, hacer campaña sin preocuparse de que, de pronto, llegue un grupo armado y atente contra sus vidas o contra sus familias? *** En un municipio cercano, Espinal, el candidato del Partido del Trabajo (también de la cuarta transformación, aunque no lo quiera admitir Zepeta), León Humberto Pérez, anunció que suspendía el inicio de su campaña debido al ataque registrado en Coxquihui. *** "Como siempre lo he dicho, primero debemos velar por la seguridad de cada uno de nuestros conciudadanos. Por ello hemos acordado no realizar por el momento ningún evento que ponga en riesgo la integridad física de mis amigos", comunicó León Humberto Pérez, más conocido como "El Chulo".

* * *

Silvio Lagos Galindo sabe lo que necesita Xalapa y sabe cómo lograrlo.

Este martes, en el arranque de su campaña por la presidencia municipal, Silvio Lagos presentó un detallado diagnóstico de la capital del estado y explicó, punto por punto, lo que hará para colocar a Xalapa entre las diez ciudades capitales más importantes del país y una de las más atractivas de América.

El candidato del PRI a la alcaldía xalapeña lamentó el deterioro que ha sufrido el municipio en los últimos años y advirtió que quienes viven en esta ciudad, no deben permitir que se hunda en el olvido.

"La falta de inversión en servicios básicos, agua, drenaje, espacios públicos y seguridad, así como el abandono de las colonias y la nula planeación urbana, son el sello de un gobierno que ha traicionado la confianza del pueblo", sentenció.

El agua potable, elemento indispensable para todos los ciudadanos, es un tema central en el proyecto de municipio que plantea Silvio Lagos. Para ello se plantea garantizar un suministro de agua seguro, eficiente y sostenible para todos los xalapeños.

¿Qué caso tiene construir un acueducto, si la ciudad presenta cada día entre 70 y 100 fugas?

Silvio Lagos propone rehabilitar y construir infraestructura hidráulica y sanitaria; poner énfasis en el mantenimiento a la red hidráulica, no más cobros excesivos; fortalecer la cultura del uso responsable del agua, y cumplir con la norma de mantenimiento de la única planta potabilizadora, lo mismo que con la planta de tratamiento de aguas residuales.

El candidato presentó propuestas claras, concretas, para los rubros más sensibles en el desarrollo municipal. En seguridad, en desarrollo económico, en desarrollo urbano, en movilidad y en desarrollo social.

La trayectoria de Silvio Lagos muestra a un joven con amplio conocimiento en temas locales y globales en materia de administración pública, de tal manera que conoce los pasos que hay que dar para, desde el primer día, concretar acciones emergentes para resolver las pesadillas que viven los xalapeños.

En su primer día de actividades proselitistas, el exdiputado federal expresó que hay una constante en el actual régimen: sus acciones de gobierno son decadentes, van contra el sentido común y contra las necesidades de las familias.

"Así como complicaron el abasto de agua, así quieren enterrar las garantías individuales y la democracia".

Contrario al discurso triunfalista del partido en el poder, Silvio Lagos Galindo apunta que inicia la campaña con una tendencia favorable, pues hay encuestas que revelan que en Xalapa los electores tienen diferentes preferencias y no hay una opción que supere de manera determinante a sus rivales.

Como bien dijo el diputado Héctor Yunes: "el partido en el poder tiene como objetivo recuperar Xalapa, pues lo perdió apenas el año pasado".

La campaña apenas inició. Son 30 días de intensos recorridos por el municipio y muchas cosas pueden pasar todavía.

* * *

Epílogo.

Y resulta que, en Veracruz, donde "la incidencia delictiva va a la baja", donde la oposición "se inventa escenarios de violencia para golpear al gobierno", se registró un enfrentamiento a tiros entre una banda delictiva y elementos de la policía estatal. ¿El saldo? Cinco policías heridos, un presunto delincuente fallecido y cinco detenidos. *** Los hechos ocurrieron en la colonia Fredepo de Tlapacoyan. La noche del lunes se activó una alerta en aquella zona por el secuestro de una mujer. Luego de varias horas de búsqueda, la madrugada de este martes los policías se toparon con los presuntos secuestradores y se inició el enfrentamiento. La dama secuestrada fue rescatada con vida. *** Y a propósito de elecciones, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, salió a desmentir a su senador por Veracruz, Manuel Huerta. *** Ella jura que en esta elección Morena no permitió ni un solo caso de nepotismo, contrario a lo que ha denunciado el senador, quien -por cierto- prometió dar nombres.

