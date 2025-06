Sheinbaum: los otros datos

Prefacio.

Jorge Manzo y Rafael Vela, dos de los aspirantes a ocupar la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), unieron sus voces para expresar su rechazo a una eventual prórroga como la que pide el actual Rector, Martín Gerardo Aguilar Sánchez. *** A pesar de que otra aspirante, Marisol Luna Leal, no llegó a la reunión convocada para hablar con los medios de comunicación, Manzo y Vela tomaron la palabra para advertir que una posible continuidad de Aguilar Sánchez constituiría una agresión a la Ley Orgánica de esa casa de estudios. *** Jorge Manzo Denes afirmó que el actual Rector es inelegible, ya que no cumple con el requisito de tener menos 65 años al momento de su designación. *** "No puede hablar de una prórroga cuando los resultados de la conducción universitaria no han sido los esperados, ni siquiera los planteados por el propio Rector hace cuatro años en su programa de trabajo", dijo. *** Explicó el marco jurídico que se impone para este proceso: "La Universidad Veracruzana no puede ser rehén de intereses personales ni de interpretaciones unilaterales. La prórroga que marca nuestra ley no debe entenderse como un derecho automático. Requiere un nuevo proceso de designación y el cumplimiento de todos los requisitos ya establecidos ahí. El actual rector no cumple con el requisito de la edad marcada por nuestra ley, por lo tanto, es jurídicamente inelegible para un segundo periodo". *** Rafael Vela, por su parte, denunció que ha sufrido acoso por parte de técnicos académicos de la UV, en represalia por su postura crítica frente a la gestión del rector Martín Aguilar. *** Denunció que hay un subejercicio superior a los 500 millones de pesos en la institución afirmó que, con la prórroga que pide, el Rector busca evadir la evaluación de su desempeño. *** "Se pueden evidenciar todos los perjuicios que ha ocasionado y podría haber cárcel, porque si se demuestra que ha afectado a la Universidad, cualquier universitario como tercero afectado puede promover una demanda y dar seguimiento legal al caso".

Rompiendo todo protocolo y sin respetar un principio fundamental de imparcialidad que debe privar en un servidor público (más aún en la presidente de todos los mexicanos) Claudia Sheinbaum utilizó este martes los recursos del gobierno para "defender" a su partido -Morena- y a las organizaciones políticas que han sido aliadas en los años recientes (Verde y PT) por el desempeño mostrado en la jornada electoral del pasado domingo, en Durango y Veracruz.

Con una visión mucho más optimista que la gobernadora Rocío Nahle ("Si el pueblo se fue por algún lado, pues así tiene que ser, luego se aprende más de los tropezones", expresó la mandataria estatal), la presidente pintó un panorama "favorable" para su partido y para sus aliados.

"Morena-Verde, Morena-PT y Partido Verde, ganaron 112 municipios. O sea, tenían 103 y ahora tienen 112; gobernaban 60 por ciento de la población y ahora, van a gobernar 65 por ciento de la población. Así como muy mal tampoco les fue, ¿verdad?, sólo que ahora salieron aliados de manera distinta, pero finalmente son los tres partidos de la coalición".

Pero hay un dicho que reza: "Se pueden hacer estadísticas para probar cualquier cosa, incluso la verdad" y parafraseando a su guía y maestro, Andrés Manuel López Obrador, "acá tenemos otros datos".

En principio, cabe aclarar que en estos momentos Morena gobierna en 130 municipios de Veracruz. No perdamos de vista esa labor de zapa realizada por el entonces secretario de Gobierno, Éric Cisneros para "convencer" a alcaldes que llegaron por una fuerza política, a sumarse a Morena, con la promesa de que las necesidades de su municipio serían atendidas.

A partir del 2026 Morena gobernará 71 ayuntamientos, lo que representa una disminución de 59 municipios (aunque, para su orgullo, ahora ganó el puerto de Veracruz, la llamada "joya de la corona").

El Partido Verde gobierna en la actualidad 17 municipios y el próximo año sólo tendrá 13, esto es, que reducirá su presencia en 4 municipios.

El PRI gobierna 22 ayuntamientos y en el 2026 tendrá 23, por lo que gana un municipio. El PAN gobierna actualmente 12 municipios y ahora gobernará 34, es decir crece 22 municipios.

El PT gobierna actualmente seis municipios y el próximo año tendrá 28, por lo que crecen en 22 municipios. Y Movimiento Ciudadano, el gran vencedor de este proceso, gobierna actualmente 10 municipios y en el 2026 gobernará 41, por lo que crece en 31 municipios.

La suma de esta elección da 210 municipios, pero hay uno que llegó como "independiente" (Zaragoza) y otro en el que aún no se define al vencedor: Tuxtilla, donde los pobladores prendieron fuego a oficinas municipales y urnas de la elección.

Cabe recordar que en esta elección municipal sólo fueron en alianza (y parcial, pues no fue en todos los municipios) Morena y el Partido Verde. Entre esas dos fuerzas políticas sumaron (de manera individual y en coalición) 84 municipios, a los que algunos pretenden sumar los 28 ayuntamientos que consiguió el PT, para conseguir los 112 que presume Claudia Sheinbaum.

Baste recordar que apenas la semana pasada la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pintaba un panorama muy distinto: "Tenemos posibilidades de llevarnos los 212 municipios, porque la gente confía en el proyecto de Morena, pero seguimos trabajando; hay algunos municipios que todavía gobierna la derecha, que va a llegar la Cuarta Transformación, es el caso del Puerto de Veracruz y Boca del Río, tenemos confianza de que se van a ganar".

Las cosas no salieron así y, como bien dijo Rocío Nahle, "luego se aprende más de los tropezones".

Dos derrotas, dicen, le dolieron más a Rocío Nahle: Boca del Río (pues significó un triunfo para el "Clan Yunes" y su aliado Adán Augusto López) y Alvarado, pues su candidato, el único con el que salió abiertamente a respaldar (Polo Deschamps), fue derrotado por "Beto" Cobos, el candidato de la alcaldesa Lizzette Álvarez. *** El senador Manuel Huerta fue, sin duda, el militante de Morena más crítico sobre la forma en la que fueron seleccionados los candidatos de su partido, y no dejó pasar la oportunidad para hacerlo notar. *** Dijo que "no convencieron" al electorado y por eso no salió a votar. Hizo un llamado a quienes integran el partido guinda a hacer un ejercicio de autocrítica porque -dijo- son muchos los factores que pudieron desanimar al electorado. *** Un factor que influyó, dijo, fue la lucha contra el nepotismo y el cacicazgo, pues él asegura que esa fue la razón de que no se uniera el PT. *** Tampoco debe desdeñarse la violencia -admitió- un tema que debe atenderse con urgencia: "lo que más falta ahora es trabajar la seguridad". *** Ya será para la otra.

