Seguridad sin estrategia

Prefacio

No debemos perder de vista a lo advertido por Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). *** Dijo que las autoridades electorales tienen que buscar fórmulas -como lo hicieron en el OPLE de Michoacán en 2018- para que la gente pueda votar en libertad, para que los votos sí representen a la gente y no al jefe de la plaza. *** Felipe de la Mata llamó a las autoridades electorales a reconocer la creciente presencia del crimen organizado y sus intentos por ejercer el control político en algunas zonas del país. *** “Estamos ante un problema del que no queremos hablar: violencia y crimen organizado en torno a las elecciones. Se tiene que garantizar que la ciudadanía vaya y vote, y que las elecciones representen la voluntad de los ciudadanos mexicanos”. *** El magistrado de la Sala Superior del TEPJF también lamentó que este tema tome importancia por la coyuntura electoral, pese a que es algo que sucede desde los años 90: “Tendríamos que estar trabajando para tratar de mejorar el sistema completo (...) responder a una situación de la que, evidentemente, no somos culpables las autoridades electorales (...) pero sí es culpa de las autoridades electorales guardar silencio frente a esta circunstancia y no prever qué podemos hacer para garantizar elecciones libres en esta terrible circunstancia”. *** En Veracruz está latente este riesgo, que crece como fuego en pasto seco, porque los responsables de brindar seguridad a la población están concentrados en la búsqueda la conservación de sus privilegios, esos que nunca habían tenido y que ya no están despuestos a perder.

* * *

El tiempo pasa y las autoridades en Veracruz no son capaces de informar, de manera oficial, el número de cuerpos sin vida encontrados en Tuxpan. Dicen que “ya hay detenidos”, pero no informan sobre la identidad de estos.

Se sabe, de manera extraoficial, que los restos humanos que fueron localizados en Tuxpan fueron trasladados a las “modernas instalaciones” del Servicio Médico Forense de Nogales.

Lo único que pudo decir el gobernador Cuitláhuac García este martes, fue que “se reforzó” la presencia policiaca en la zona. Lo mismo que hacen -por protocolo, debe ser- en cada región en la que se presenta una masacre que adquiere relevancia mediática.

Otra medida tomada por el gobierno estatal (para “demostrar” que no hay peligro) es realizar su cotidiana “Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz”, en la que se reúnen representantes de las diversas corporaciones policiacas y militares, para “evaluar” los sucesos y definir acciones coordinadas.

Deben pensar que con eso la gente asumirá que ya no hay riesgo, sin detenerse a pensar que con el aparato de seguridad que acompaña a cada uno de los asistentes a dichas mesas, lo que muestran es que las autoridades estatales y federales consideran necesario reforzar su protección personal.

“Hoy estamos en Tuxpan con la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, la SSP, Fuerza Civil y elementos de las fiscalías afinando la coordinación del operativo de seguridad. Se ha decidido que sea regional, cubriendo también la zona de Poza Rica, con más de 600 elementos coordinados”, informó del gobernador.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, informó que esa corporación ha tomado el control de las policías de 18 municipios, luego de detectar que algunos elementos incurrían en actos fuera de la ley.

“Solo en algunos casos donde hay situaciones que se detecta que los elementos de la policía municipal están vinculados a algún tema, pues es cuando se hace la intervención. Desde que inicio la administración son 18 municipios”.

En casi todos los centros de diversión con juegos electrónicos existe uno. Se les llama “Whac-A-Mole” y consiste en un gabinete con cinco hoyos de los que salen, de manera aleatoria, pequeños topos de plástico, que deben ser golpeados con un mazo antes de que vuelvan a desaparecer.

A eso parece estar jugando el gobierno de Veracruz. El lunes, el pequeño topo apareció en Tuxpan. Un día antes se asomó en Perote, y este martes dieron señales en el extremo sur, en Las Choapas.

El pasado jueves, Orlando Marini Pérez, un ex militar, y su amigo Abdiel Espinoza, salieron de su hogar en la colonia Tancochapa, del municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz, para realizar unas compras y ya no regresaron. La madrugada de este martes fueron localizados sin vida y sus cuerpos flotando en el río Tonalá en la misma región.

Los primeros reportes indican que fueron asesinados y posteriormente arrojados al agua.

El mazo de la ley es demasiado lento. Para cuando acude al sitio donde apareció “el topo”, éste ya desapareció y se dispone a brincar en otro sitio.

Esa es la consecuencia de carecer de una estrategia.

* * *

Epílogo

Entre ser un “gobernador turístico” y un “gobernador turista, hay una gran diferencia, y Pepe Yunes la conoce. *** Al asistir a un encuentro con militantes, simpatizantes, prestadores de servicios turísticos, hoteleros y restauranteros, Pepe Yunes afirmó que el sector turístico de la entidad “está en crisis y hay que recuperarlo para que alcance los niveles de dinamismo que merece”. *** Les recordó que el fondo de promoción turística desapareció en 2019 y esto lo han padecido todos los destinos del país, “por eso no hay una política de promoción ni al interior ni para el exterior”. *** José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas del gobierno estatal, admitió que es su tarea el cobro de los más de 18 mil millones de pesos que, por orden de un tribunal, debe cubrir el extesorero Arnulfo García Fragoso. *** Sin embargo, él mismo reconoce lo complicado de esa tarea: “De que se cobra, se cobra, de que se pague es otro tema”.

filivargas@gmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas