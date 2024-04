Pepe: ni perdón, ni olvido

Prefacio

Américo Zúñiga Martínez, candidato de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” a la diputación federal por Xalapa, salió a desmentir las versiones sobre una supuesta sanción que le impediría ejercer cualquier cargo. *** “Mienten con la misma facilidad con la que respiran; no hay sanción firme ni impedimento para ejercer cualquier cargo”, aclaró desde sus redes sociales. *** El exalcalde de Xalapa señaló que ha enfrentado múltiples denuncias, todas infundadas, “interpuestas por la triste administración de Hipólito Rodríguez a lo largo de su deficiente gestión al frente del gobierno municipal”. *** Américo Zúñiga Martínez expuso que los señalamientos en su contra se han caído por ser ilegales: “Todas estas acusaciones se han ido cayendo al resultar ilegales, y en el caso de que alguna permanezca activa, se están revisando las irregularidades y abusos cometidos durante su trámite”. *** Con una amplia ventaja en todas las mediciones realizadas en el Distrito de Xalapa, Américo Zúñiga no se distrae en ese tipo de ataques y advierte que buscan desacreditarlo justo en el proceso electoral, al propagar información sobre una inhabilitación que no existe: “Es un acto de desesperación ante su inevitable derrota”, aseguró.

* * *

Contrario a lo que habían calculado en palacio de gobierno, a Pepe Yunes no le ha temblado la voz para denunciar los actos de corrupción -todos ellos evidentes e incontrovertibles- en los que está envuelta la candidata de Morena, Rocío Nahle.

Así lo dejó ver este miércoles en charla con la periodista Azucena Uresti, de Radio Fórmula:

Pepe Yunes: “… como la campaña no puede ser el escenario de dimes y diretes, si no, si hay pruebas, se tienen que llevar ante las instancias correspondientes”.

Uresti: ¿En este caso las hay?

Pepe Yunes: “Claro, claro que las hay. Hay escrituras, hay boletas de pago que evidentemente no ha desmarcado, se ha victimizado diciendo que es una campaña de desprestigio y quien me conoce sabe que yo soy totalmente ajeno, e incapaz de tratar de descalificar a alguien para calificarme, no lo necesito, tengo una trayectoria de 30 años, pero los actos de corrupción se deben de señalar ante las instancias correspondientes y aquí la presunción es mayor y mayúscula y las respuestas son muy pocas”.

Y le mandó un mensaje al actual gobernador, Cuitláhuac García: una vez que asuma el cargo se procederá penalmente contra todos aquellos servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.

Uresti: “¿Hay algún caso de corrupción particular del gobierno de Cuitláhuac García que vayas a perseguir?

Pepe Yunes: “Sin lugar a dudas. Todos estos elementos que aquí estoy comentando, que son dichos de terceros directamente afectados, los documentaremos y sin lugar a dudas los haremos valer ante las instancias correspondientes.

Uresti: “¿No habrá un acuerdo de transición, de no agresión, en caso de que ganes?”.

Pepe Yunes: “No, desde luego que no habrá eso, ni lo merece Veracruz. Veracruz está reclamando un gobierno de verdad, que es el que nosotros representaremos, comprometido con la honestidad, como he sido particularmente cuidadoso a lo largo de 30 años de trayectoria, y que dé resultados”.

Pepe Yunes no ha sido el promotor de toda esa información que pone en duda la honorabilidad de la candidata de Morena, pero ha sido muy puntual en su exigencia de que todos esos señalamientos queden aclarados. Para el debate que se realizará el próximo sábado, sin embargo, llevará sus propuestas para rescatar a Veracruz.

Uresti: “Debate el 27 de abril, ¿cierto? Tú vas, Rocío Nahle va, ¿lo han confirmado ya?

Pepe Yunes: “Yo creo que vamos todos, pero no conozco la agenda de la candidata”.

Uresti: “¿Artillería pesada? ¿Van a sacar ahí toda la artillería pesada?”.

Pepe Yunes: “Pues a mí me parece (que) la artillería pesada (está concentrada) en propuestas. Lo que va acompañando a la candidata son temas que de verdad tienen como origen, en muchos casos, su propio partido”.

Una mala noticia para aquellos que eran aliados de Morena y que ahora buscan impunidad con el “caballero de la política”: no habrá perdón ni olvido.

* * *

Epílogo

Un sector que se pronunció desde el primer momento para respaldar la propuesta de Pepe Yunes al gobierno de Veracruz fue el obrero, especialmente en la zona sur. *** Este miércoles, líderes sindicales adheridos a la CTM, encabezados por Carlos Vasconcelos, convocaron en el sur de la entidad a la población para que siga el debate de candidatos al gobierno de Veracruz que tendrá lugar el próximo sábado. *** Carlos Vasconcelos, un aliado político de Pepe Yunes afirmó que a través del debate la población podrá conocer a los candidatos y sus propuestas, para decidir su voto estando mejor informados. *** “Es una invitación a la ciudadanía en general a que lo escuchen, a que vean las propuestas de cada uno de los candidatos, quién es quién y porqué es importante”, explicó. *** La fortaleza del sector obrero en el sur de la entidad, con más de 112 liderazgos sindicales en municipios como Ixhuatlán, Nanchital, Moloacán, Agua Dulce y Coatzacoalcos se está haciendo sentir para respaldar la campaña del candidato del frente opositor. *** Un político de carrera, con una sólida trayectoria en el ámbito académico, acaba de ser reconocido a nivel internacional. *** Cuauhtémoc Velázquez Martínez fue presentado por la Cámara de Comercio México-Estados Unidos como Secretario General y Comisionado de Educación de ese organismo, y su tarea será promover, fomentar y coordinar proyectos de enlace y colaboración educativa y académica de instituciones y universidades locales con sus homólogas de los Estados Unidos. ¡Bien!