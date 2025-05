Nahle-Cuitláhuac: el deslinde

Prefacio.

En la actual Legislatura local, el PRI sólo consiguió dos lugares, por la vía de la representación proporcional (Ana Rosa Valdés y Héctor Yunes), por lo que no pudieron conformar bancada y se quedaron sin voto en la Junta de Coordinación Política (Jucopo). *** Ese tema, sin embargo, quedó ya resuelto, pues la diputada panista Montserrat Ortega Ruiz se unió a ellos para conformar un grupo mixto que bautizaron "Veracruz nos une". El trámite ya fue notificado a la Secretaría General del Congreso local. *** Este nuevo grupo legislativo se rotará la coordinación. Los primeros diez meses lo coordinará la diputada Montserrat; le seguirá por diez meses Ana Rosa y Cerrará Héctor Yunes Landa. *** El diputado priista anticipó que esa nueva bancada representará "la verdadera oposición" en la Legislatura: "Este va a ser el mejor grupo parlamentario del Congreso y va a ser la verdadera oposición". *** Sobre sus compañeras de grupo (Montserrat Ortega y Ana Rosa Valdés) Héctor Yunes aseguró que tienen experiencia y carácter para el debate legislativo: "son valientes, saben levantar la voz, pero son muy respetuosas. No he escuchado de ellas una expresión que lastime o una mentira como argumento de debate".

El año pasado se hizo evidente: Rocío Nahle evadió cualquier expresión o actividad que la pudiera vincular con el entonces gobernador Cuitláhuac García.

"Aléjate de él, no te suma, te resta. Sus negativos son mucho más que sus positivos", le habrían advertido los poderosos -y caros- estrategas que contrató la aspirante al gobierno de Veracruz.

Una vez confirmado su triunfo, Rocío Nahle ordenó a su equipo de trabajo que iniciaran una revisión exhaustiva de las condiciones en las que iba a encontrar la administración estatal.

Sus emisarios se toparon con dos áreas en las que se opusieron a que revisaran sus documentos: la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

"Déjenlos, no se peleen. Cuando se cumplan los tiempos de entrega-recepción, nos tendrán que abrir sus archivos", les dijo en aquel entonces la gobernadora electa.

Tenía, sin embargo, una encomienda: en sus charlas con el presidente López Obrador, en repetidas ocasiones éste le "encargó" a Cuitláhuac García. "Cuídalo, es parte del proyecto, es leal a la cuarta transformación. Una vez que llegues a la gubernatura (AMLO nunca dudó de que ganaría) corrige lo que encuentres mal, pero a él sácalo de los expedientes. Ya hablé con Claudia y ella lo va a incorporar a su equipo".

Y, en efecto, al llegar al gobierno estatal Rocío Nahle se encontró con un cochinero. Todos en la administración de Cuitláhuac García le habían "metido la mano al cajón" y lo hicieron con tal desfachatez, que no había forma de ocultar el saqueo.

"No lo hagas tú", le dijeron. Deja que sean los órganos de fiscalización los que destapen esa cloaca.

¿Notaron que Rocío Nahle fue especialmente afectuosa con la familia de Fidel Herrera? Pocos lo han documentado, pero en su esquela la gobernadora de Veracruz se refirió al nativo de Nopaltepec como "un destacado político y representante de Veracruz en varios escenarios de la vida pública".

¿Y saben qué comisión preside el hijo de Fidel Herrera en la Cámara de Diputados federal? ¡Exacto! La Comisión de Vigilancia.

¿Y saben que organismo depende de esa Comisión? ¡En efecto! La Auditoría Superior de la Federación.

¿Y saben de dónde salió la información sobre el millonario desvío de recursos en el sector salud durante la administración de Cuitláhuac García? ¡en efecto!, de la Auditoría Superior de la Federación que, además, instruyó a la Contraloría de Veracruz para presentar las denuncias correspondientes por ese daño patrimonial.

"No fui yo, fue la Auditoría Superior de la Federación", fue el argumento de Rocío Nahle cuando recibió la llamada de Palacio Nacional.

"Busca entonces a alguien que responda por ese cochinero, pero a Cuitláhuac García lo dejas fuera".

De ahí la expresión de Claudia Sheinbaum: "tengo la mejor opinión de Cuitláhuac, la mejor opinión. Está trabajando con nosotros en Cenagas, está haciendo un gran trabajo y tengo la mejor opinión de él".

Y la respuesta de Rocío Nahle: "No hay ningún pleito ni rompimiento con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Miren, aquí hay estabilidad política, hay estado de derecho es muy importante".

Salud era el caso más evidente, pero falta que quede exhibido el cochinero en Educación (venta de plazas y una larga lista de aviadores), en Medio Ambiente (el saqueo del Acuario y las denuncias por extorsión), en Finanzas (la deuda que no se pagó y los proveedores defraudados), en Obras Públicas (las carreteras destrozadas y obras inconclusas) y en Desarrollo Agropecuario (el abandono del campo y el tráfico de ganado).

Rocío Nahle puede acceder a callar y no involucrar a su antecesor, pero no está dispuesta a embarrarse del cochinero que encontró.

Epílogo.

El primero de diciembre del 2004, cuando Fidel Herrera tomó posesión como gobernador de Veracruz, impuso su estilo personal. *** Ese mismo día fueron retirados los arcos detectores de metales que funcionaban en los accesos a Palacio de Gobierno y la ceremonia de toma de protesta en el Congreso fue

Este domingo 11 de mayo el Palacio Legislativo abrirá sus puertas para rendir honores al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, fallecido el pasado 2 de mayo a los 76 años de edad, indicó el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.

De acuerdo con el legislador, la guardia de honor dará inicio a partir de las 10:00 horas y se prevé la asistencia de la familia del exmandatario estatal, así como de amigos y personas cercanas a él. "Se trata de un reconocimiento en la sede de la representación popular al político que gobernó Veracruz de 2004 a 2010 y que, al igual que cualquier ciudadano, siempre dio lo mejor por la tierra que lo vio nacer".

Ruiz Sánchez reconoció y encomió la apertura y sensibilidad política del diputado Esteban Bautista al instruir la realización de este acto, "el Congreso es la casa de las y los veracruzanos y estará abierto para quienes deseen darle el último adiós al exgobernador Fidel Herrera", añadió.

Honrar la memoria del político veracruzano, originario de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan "es un claro ejemplo de respeto, pluralidad y civilidad política. Estoy convencido de que muchas personas acudirán a dar muestras de cariño, ya que el exgobernador era una persona muy querida".

Defiende homenaje a Fidel

Por otra parte, Yunes defendió el homenaje que se prevé realizar al exgobernador Fidel Herrera Beltrán y cuestionó a la presidenta del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien rechazó el acto. "La imprudencia no es hacerle un homenaje a Fidel; la imprudencia es con la que se maneja ella", acusó. "No creo que se le haya olvidado el reglamento, es que no lo conoce".

Señaló que la propuesta de homenaje busca evitar tintes partidistas. "Se planteó que se desvistiera de temas políticos e ideológicos, con el fin de que todos pudieran participar", indicó. Agregó que incluso se planteó una guardia por parte de legisladores de oposición.

También reconoció haber tenido diferencias públicas con Herrera Beltrán en su momento pero reconoció su capacidad como político: "Yo voté en contra de la bursatilización y lo hice desde tribuna. Eso me costó diferencias con él", recordó. "Pero eso no me impide reconocer que hizo un gran trabajo como gobernador". Sostuvo que el legado del exmandatario no puede reducirse a señalamientos. "Fidel, como cualquier político, fue de luces y sombras. Pero tuvo un foco de luz muy brillante".

