La violencia y sus efectos

Prefacio.

Ya se había anotado en este mismo espacio: Xalapa ya preocupa a los estrategas de la cuarta transformación y, ante el estancamiento de su candidata, han recurrido a prácticas ya conocidas: el acarreo y la coacción del voto. *** Silvio Lagos, candidato del PRI a la alcaldía de la capital veracruzana denunció que trabajadores del programa Bienestar -los conocidos como “servidores de la nación”, están retirando las credenciales del INE a los beneficiarios de los programas del gobierno, lo que a todas luces es un delito electoral. *** Silvio Lagos no se mostró sorprendido por estas tácticas, pues advirtió que ya las esperaban, toda vez que las han utilizado en otros procesos y reafirma la tesis de que se busca una elección de Estado en Veracruz. *** Quejas y reportes de los beneficiarios del programa federal Bienestar en varias colonias de Xalapa, permiten saber que los “servidores de la nación” van casa por casa, padrón en mano, exigiendo la credencial de elector. *** “Es necesario que todos lo sepan y se lo digan a los vecinos, porque nos comentan que ya les están quitando las credenciales a las personas de la tercera edad y a quienes son beneficiarios de los programas sociales para que no vayan a votar en contra de Morena”, reveló Lagos Galindo. *** El candidato priista dijo que se está integrando la denuncia que será presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales: “Vamos a defender a Xalapa del abandono de un partido que piensa que ganar elecciones se hace coaccionando a quienes reciben un programa social que no le pueden quitar nadie, porque está establecido en la Constitución”, remarcó.

* * *

La mañana de este jueves la presidente Claudia Sheinbaum confirmó lo que ya había anticipado la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle.

“Hoy estuvo la gobernadora de Veracruz en la mañana, Rocío Nahle. Con ella vimos varios temas de Veracruz y, en particular, la vigilancia que se requiere porque en Veracruz va a haber elecciones, no solamente para el Poder Judicial, sino también para presidentes municipales. Se ha estado en coordinación permanente, pero, en particular, es la vigilancia durante todo este periodo y ya directamente cercano al primero de junio”.

Ya el gobierno estatal no tiene forma de ocultarlo: la violencia vinculada al actual proceso electoral se convirtió en un problema serio, al que no le ven otra solución que enviar cada día más policías y elementos de las fuerzas armadas para “hacer acto de presencia” en las zonas que ellos consideran “prioritarias”.

La violencia en los procesos electorales es un fenómeno que impacta de manera directa a la democracia, que inhibe la participación ciudadana y que pone en duda la legitimidad de los gobiernos electos.

Cuando se registran amenazas -directas o veladas- contra votantes, candidatos o funcionarios electorales, muchos ciudadanos optan por no participar por miedo a represalias. Esta reacción, natural entre las personas, reduce de manera significativa la participación electoral y con ello se distorsionan los resultados, ya que no reflejan con fidelidad la voluntad popular.

La violencia dirigida contra determinados candidatos (especialmente aquellos que se oponen a intereses criminales o políticos consolidados) puede llevar a su retiro forzado de la contienda y, por consecuencia, a una competencia desigual, que favorece a quienes tienen el respaldo de grupos con capacidad de intimidación.

Para nadie es un secreto: Hay regiones en las que la violencia define quién puede competir y quién no; los candidatos que acceden al poder están comprometidos con grupos criminales y eso debilita las instituciones, la legalidad y la gobernabilidad.

De la violencia vinculada a los procesos electorales -como lamentablemente ya lo vimos- no escapan los comunicadores. Periodistas y medios que informan sobre la violencia electoral se convierten, de manera automática, en blancos, lo que limita el acceso a información y favorece el control narrativo por parte de esos grupos violentos.

No falta quienes pretendan atribuir a los partidos de oposición el origen de esta desatada violencia. Nada más absurdo. La inseguridad inhibe la participación ciudadana y eso favorece al partido en el poder. Mientras menos gente vota, es más probable que quienes gobiernan se mantengan al frente de las instituciones.

Por el contrario, la violencia significa una amenaza real para quienes proponen rutas distintas a las que plantea el gobierno.

¿Saben contra qué no puede la violencia? Contra la unidad ciudadana. Si quieren que su voto valga, que su voluntad sea respetada, generen la unidad y no permitan que grupúsculos patrocinados por fuertes intereses económicos los amedrenten.

Tenemos que acudir a votar el domingo primero de junio y debemos hacerlo por ese ciudadano, al que todos conocemos, del que todos tenemos la mejor opinión. No les haga caso a los colores, vote por quien le inspire confianza.

* * *

Epílogo.

Está llamando la atención en Banderilla la campaña del ingeniero agrónomo Arnulfo Rodríguez González, quien compite por la alcaldía con el respaldo del PAN. *** Este jueves, en charla con medios de comunicación, hizo un detallado diagnóstico de los problemas que enfrenta ese municipio conurbado con Xalapa. Dijo que los habitantes de Banderilla viven en la precariedad y con pésimos servicios, además de que resulta preocupante desempleo. *** Desde su óptica, Banderilla tiene una la localización privilegiada, lo que convierte al municipio en un gran atractivo para el establecimiento de empresas prestadoras y proveedoras de bienes y servicios. *** Sin embargo, para que ese tipo de inversiones se asienten en Banderilla, es fundamental que el gobierno local garantice infraestructura urbana, agua suficiente, conectividad, energía eléctrica, seguridad y servicios básicos como clínicas de salud e instituciones bancarias, entre otros. *** En la charla con los medios de comunicación, Arnulfo Rodríguez demostró que conoce al municipio y que sabe lo que se tiene que hacer.

