La violencia, sin control

La reportera del portal “Animal Político” cuestionó de forma directa a la presidente Claudia Sheinbaum: ¿Qué opinión le merece que socios del señor Fernando Bilbao, yerno de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, hayan recibido contratos para la venta de medicinas en los que se detectó un sobreprecio? *** Luego de la cantinflesca explicación del director de IMSS, Zoé Robledo, la presidente de México se limitó a responder que no tenía información sobre ese tema, pero que se revisaría –“no hay problema en revisarlo (…) si hay algo que revisar, se revisa”. *** En este caso no hubo expresiones parecidas a aquella de “tengo la mejor opinión de él”, en referencia al exgobernador Cuitláhuac García. *** Rocío Nahle insiste en desdeñar esa información y asegura -como lo ha hecho desde que apareció el reportaje- que no conoce a esos contratistas y no tiene información sobre la relación que tengan con su yerno. De ahí no la sacan. *** “Tiene varios días que el medio Animal Político menciona mi nombre en un tema que desconozco del año 2022, y que hace referencia a mi yerno, que por cierto en ese año no era parte de mi familia aún. Pero repite la misma campaña de ataque de la que fui parte en el 2024. Ya estamos entendiendo su interés”, publicó Rocío Nahle en sus redes sociales. *** Este misil, por cierto, ha sido atribuido a un personero del exgobernador Cuitláhuac García, en respuesta -aseguran- a la decisión de Rocío Nahle de hacer públicas las denuncias que ordenó fueran presentadas en contra de “quien resulte responsable” por irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud, durante el gobierno de su antecesor. *** “En este golpeteo contra la gobernadora está la mano de Eleazar Guerrero (primo de Cuitláhuac y actual diputado federal, integrante de la Comisión de Vigilancia) a través de Jorge Sisniega, el director de Administración de la Secretaría de salud en el pasado gobierno”, aseguran.

La narrativa oficial se desgastó. La violencia no cede y ya no hay forma de culpar a la oposición por ello. Una buena parte de las víctimas estaban vinculadas a Morena y, aunque se apresuró a corregirlo la gobernadora, en algunos casos se sabía que tenían relaciones con grupos criminales.

La noche del lunes, en la carretera estatal Santa Rosa-Actopan, fueron emboscados y asesinados Esteban Alfonseca Salazar (fue alcalde de Actopan, por el PRI entre 2014 y 2017) y Edmundo Martínez Pérez (ex regidor de ese mismo municipio).

El ataque ocurrió cerca de la medianoche del lunes en el tramo que comunica a las comunidades de Mozomboa y Santa Rosa, a la altura de la comunidad Plan de Higuera.

En la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó que la Guardia Nacional envió a 3,500 elementos al estado de Veracruz “como parte del refuerzo de seguridad en la entidad, durante este proceso electoral”.

El funcionario federal indicó que desde antes que ocurriera el crimen contra la candidata de Texistepec, ya se había reforzado la seguridad en Veracruz.

“Tenemos la instrucción de nuestra presidenta de no evadir nuestra responsabilidad, sino todo lo contrario; ella instruyó, en cuanto sucedieron estos hechos, y desde antes, ya había habido un reforzamiento”, dijo.

Desde que inició de manera formal el proceso electoral del presente año, en el estado de Veracruz se han registrado 7 homicidios con implicaciones políticas.

El primero de ellos se dio en diciembre del 2024, en Zongolica, donde fue acribillado a tiros el diputado federal del Partido Verde (aliado de Morena), Benito Aguas. En enero fue asesinado el director de Gobernación de Ciudad Mendoza, Manuel gamboa Soto.

En febrero, los hermanos Carlos y Juan Daniel Neri Rodríguez, del Partido Verde fueron “levantados” y poco después aparecieron muertos. Carlos Neri era secretario del ayuntamiento de Paso del macho.

Justo en el arranque de las campañas, el 29 de abril, fue ejecutado el candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Germán Valencia y una semana más tarde fueron asesinados Vladimir García, director de Obras Públicas de Ixtaczoquitlán y Marte Bárbaro Hernández Canuto, quien fuera aspirante a la alcaldía de Oluta.

Los ataques más recientes fueron el del pasado domingo, contra la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara (hecho en el que murieron cinco personas), y el lunes, contra el exalcalde de Actopan y el exregidor.

Claudia Sheinbaum no se sale de su discurso: “Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral, por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del primero de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral”.

El ambiente de violencia se agudizó estos días, con la ejecución, en Boca del Río, de dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que investigaban un secuestro.

La propia gobernadora ha admitido que el de la seguridad es un tema que se le ha complicado. Ya no se puede hablar de que en la entidad “no hay focos rojos”, tampoco se puede culpar a los candidatos a las alcaldías “porque no presentan denuncias”.

Es una crisis institucional y el nuevo gobierno estatal no ha sido capaz de resolverlo.

Este martes el abogado Tomás Mundo Arriasa plasmó en sus redes sociales su opinión sobre la campaña que realiza la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para reelegirse en el cargo. *** Aseguró que el interés de la magistrada es porque quiere continuar para mantener a poco más de 5 mil ciudadanos en prisión preventiva, para así simular que hace justicia: “Cinco mil familias destrozadas por ese amasiato Fiscalías-Poder Judicial”. *** Y fue contundente en la calificación de los encargados de impartir justicia: “Tenemos jueces sin carrera judicial, sin examen de oposición, jueces sin independencia judicial. Afortunadamente no todos, aclaro; hay los de carrera, algunos son extraordinarios, muy capaces; conozco a muchos. Es momento de que esas familias salgan a votar y a elegir jueces con valentía, con conocimiento jurídico”. *** El Poder Judicial de Veracruz -dijo- es de los peores del país: “Presume (la magistrada presidente) de tener a cuatro jueces en proceso penal, pero seguro es porque seguro no cumplieron con sus instrucciones. Recordemos el caso de la muy querida Angélica Sánchez Hernández, a quien pretendieron detener por no acatar instrucciones de esa Presidencia”. *** Y recordó: “Pero no dijo nada de las denuncias que hay, entre otros, contra su secretario particular David Cardeña, carpeta que se sigue integrando en la Fiscalía Anticorrupción, precisamente por abuso de autoridad. Es momento de que la justicia en Veracruz dé un giro, cambie de timón; más profesionalización del derecho, necesitamos al frente a verdaderos juristas que le den el valor que tienen las pruebas científicas en los procesos penales. Jueces que no pasen la etapa intermedia como mero trámite; jueces que digan no a las pruebas forenses de la Fiscalía cuyo método científico está basado en ciencia basura (…) sólo así Veracruz tendrá la posibilidad de abandonar los últimos lugares del país (en impartición de justicia).

