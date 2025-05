Falta mucho en seguridad: Nahle

Prefacio

¡Vaya que iniciaron con intensidad las campañas de los abogados que aspiran a posiciones en el Poder Judicial de Veracruz! *** Apenas esta semana se inició el plazo para promoverse y hay quienes se han dado a la tarea de recorrer toda la entidad para dialogar con la sociedad y presentar sus propuestas y su trayectoria, de manera que al momento de acudir a las urnas estén bien informados de los perfiles que más les favorezcan. *** Es el caso de la jurista Scarlett Serrano Ávila, candidata al cargo de magistrada en materia familiar del estado de Veracruz, quien a pesar de su juventud ha acumulado mucha experiencia en el ámbito judicial y ya en la primera semana sostuvo reuniones informativas en Xalapa, Coatepec, Veracruz y Boca del Río. En los próximos días visitará también Alvarado y Córdoba. *** No la pierda de vista, pues Scarlett Serrano (aparecerá en la boleta Rosa con el número 17) es de las figuras que le aportará frescura, conocimiento y experiencia en la delicada tarea de impartir justicia.

* * *

Pocas, muy pocas veces se escucha a una autoridad de tal nivel admitir sus falencias. La gobernadora Rocío Nahle lo dijo con todas sus palabras: "tenemos que trabajar mucho en seguridad".

La frase es breve, pero cargada de significado. No se puede atribuir a su administración, que no ha llegado aún a los seis meses, los niveles de violencia y criminalidad que se han percibido en fechas recientes, pero tampoco se le puede seguir echando la culpa a los "gobiernos neoliberales" que dejaron palacio desde hace siete años.

Suponiendo, sin conceder, que toda esta violencia tuviera su origen en "oscuros acuerdos" de los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte o Miguel Ángel Yunes, no podemos pasar por alto que Cuitláhuac García estuvo seis años al frente de la administración estatal y no sólo no corrigió ese problema, sino que lo agravó, algunos dicen que fue por omisión, aunque hay quienes aseguran que fue por complicidad.

Lo cierto es que esa crisis (la de seguridad) es parte de la herencia que le dejó Cuitláhuac García a la actual gobernadora y, a menos que no le importe que la tachen de ser su "compinche", muy pronto deberá tomar medidas drásticas. Detectar a quienes descuidaron este tema en la pasada administración y proceder penalmente en su contra. Sancionar a quienes lucraron con el temor de los veracruzanos.

Es bien sabido es que buena parte de la responsabilidad en estas crisis de seguridad corresponde a la impunidad. Los delincuentes actúan sin restricción alguna, porque están ciertos de que no habrá consecuencias de sus actos criminales.

El primer paso deberá ser, pues, el relevo en la Fiscalía General del Estado (FGE), pues el grado de ineficiencia de Verónica Hernández fortalece la versión de que tiene (ella o sus subalternos, que son quienes manejan la oficina) acuerdos con grupos criminales.

Y no son inventos de periodistas que "sólo critican porque perdieron sus privilegios". Este jueves se conoció que el policía estatal Carmelo Ceferino Lara, más conocido como "El Huevo", falleció en el hospital, pues ya no se pudo recuperar de las heridas que sufrió durante un enfrentamiento con presuntos secuestradores en Tlapacoyan.

En Paso de Ovejas, el secretario del Ayuntamiento, Ángel Federico Mota Ramírez, fue baleado la noche del martes cuando circulaba por la carretera libre Veracruz-Xalapa, a la altura de TAMSA. Fue interceptado por dos sujetos que se movían en una motocicleta y que le dispararon.

En la comunidad de Cruz Blanca, en el municipio de Cazones, se registró un enfrentamiento armado, con un saldo de 5 personas muertas, un policía y 4 civiles.

En el sur, Uziel Cristóbal Toto, operador político de Morena y el PT fue "levantado" el miércoles en Jáltipan. La víctima fue atacada en su domicilio, en la calle Nacional de la colonia San Cristóbal. Varios sujetos armados hicieron disparos al aire e ingresaron en su vivienda. Lo sometieron y se lo llevaron.

Y en Santa Ana Atzacan, entre cañales de la comunidad Lázaro Cárdenas, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, degollado y con huellas de tortura.

Todo esto sucedió en los primeros días de la semana, justo cuando arrancaron las campañas para presidencias municipales, pero también para jueces y magistrados del Poder Judicial de Veracruz.

Además de las medidas correctivas que deberá aplicar el actual gobierno estatal en materia de seguridad, también cabe un extrañamiento al dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, quien pasó por alto la información que tenía en su poder sobre la pugna entre grupos criminales que pretendían imponer candidato en Coxquihui.

Si fue capaz de desplazar a una candidata con nombramiento de "coordinadora de la cuarta transformación" en Sayula de Alemán ("porque le llegó información de la plataforma México"), una medida similar debió tomar en el Totonacapan.

* * *

Epílogo

Y a propósito del Totonacapan, justo cuando los candidatos a las alcaldías iniciaban sus campañas, se dio en la zona norte un incidente que no pasó desapercibido: resulta que Crispín Carreón Pardo, hijo del candidato del PRI a la alcaldía de Papantla, Crispín Carreón García, fue visto en las salas de juicios orales. *** No faltó quién se metiera a averiguar la razón de su presencia, y trascendió que el hijo del candidato acudió a una audiencia en calidad de imputado, en un expediente en el que se señalan delitos como el de robo de vehículos y fraude genérico. *** Por lo que se ve, en el PRI no fueron muy rigurosos al momento de seleccionar a sus candidatos. Como el caso de Papantla, hay otros en los que los abanderados tienen turbios antecedentes. *** Las cifras son recientes, aunque pudieron haber crecido en los días recientes: De acuerdo con datos del Senasica, disponibles en el tablero de monitoreo del Gusano Barrenador del Ganado, desde finales de 2024 a la fecha, se han registrado 880 casos en animales con esta enfermedad en México, con 39 mil 740 especímenes susceptibles. *** Las incidencias confirmadas se distribuyen por especie de la siguiente manera: bovinos: 779, equinos: 50, porcinos: 22, ovinos: 13, caninos: 16 y caprinos: 3. *** Los productores coinciden en el origen del problema: la falta de controles para evitar el contrabando de especies en pie provenientes de Centroamérica. *** Hay introductores ("coyotes") que compran muy barato todo ese ganado y, mediante redes de corrupción, consiguen aretes y falsos papeles para esconder el origen de los animales. *** Veracruz no ha terminado de acondicionar los puntos de revisión (pintarlos los hace lucir bien, pero eso no sirve para evitar el paso de ganado contaminado) y no cuenta con personal ni equipo suficientes para esta tarea tan delicada.

