Falta la autocrítica

Martín Aguilar perdió la razón. Sin importar lo que opine la comunidad universitaria, él va a imponer (con "cañonazos" millonarios a los miembros de la Junta de Gobierno) la prolongación de su mandato en la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV). *** Así lo han entendido exrectores y destacados personajes de la vida académica de México que pasaron por la Junta de Gobierno de la UV. No son ingenuos y ven en la postura del actual rector una actitud retadora y decidida: va a imponer la prolongación de su mandato pésele a quien le pese. *** Por supuesto que la comunidad universitaria, mayoritariamente en contra de esa imposición, no se quedará cruzada de brazos. Ya preparan los recursos jurídicos para tumbar la aberración que pretenden emitir a favor de Martín Aguilar. *** En todo este lío hay que poner atención a la postura que asuma el Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, conocido como Fesapauv. De buena fuente se sabe que su dirigente, Enrique Levet Gorozpe, ya habría llegado a un acuerdo "muy benéfico" con el actual rector para brindare su respaldo. *** "El Papo" Levet debería pensar muy bien su decisión, pues incluso aunque Martín Aguilar sea impuesto para un nuevo período en el cargo, la comunidad universitaria no dejará de moverse hasta que logre sacarlo. *** Cuando eso suceda, el papel jugado por el sindicato será juzgado y sancionado. Se está jugando mucho en este proceso.

Manuel Huerta, dicen al interior de Morena, fue el verdadero ganador dentro de ese partido tras los resultados obtenidos en la elección municipal. Y él no pierde la oportunidad para insistir: "se los dije".

El mensaje que envió a las cabezas de la 4t en la entidad no tiene desperdicio:

"Aunque algunos me quieran expulsar del paraíso -que es el movimiento, en el que milito y militaré- y aunque algunos se enojen por mis opiniones, yo voy a seguir sosteniendo que la autocrítica y la crítica verdadera hay que mantenerlas para poder transformar".

Con seguridad se lo habrá mandado decir a los "operadores" de Morena en Veracruz, pero el dardo del senador fue a dar justo al corazón de la gobernadora Rocío Nahle, quien pasó de sugerir que "de los tropiezos se aprende", a denunciar que Movimiento Ciudadano (el partido que más creció en estas elecciones) "ganó porque se alió con la delincuencia".

¿Y la autocrítica? A lo más que llegó Rocío Nahle fue a admitir: "he pasado muchas elecciones, todas son distintas, y en cada elección hay reacomodos o la gente se va a donde quiere. Aquí no se retiene a nadie por la fuerza".

Urgidos de encontrar traidores ajenos al "círculo rojo" de la gobernadora, fueron varios los oficiosos que se encargaron de mencionarle que tanto Éric Cisneros (exsecretario de Gobierno con Cuitláhuac García) como el senador Manuel Huerta, habían operado en contra de Morena en las elecciones municipales. Pusieron como ejemplo el caso de Poza Rica, donde el vencedor, con la bandera color naranja, hasta hace muy poco tiempo era de los representantes más fuertes de Morena en aquel municipio.

Cuando Manuel Huerta era el delegado del Bienestar, Emilio Olvera tuvo a su cargo la operación de esos programas en Poza Rica. Levantó la mano para ser el candidato color guinda a la alcaldía, pero "las encuestas" le favorecieron a la exfuncionaria en el ayuntamiento de Fernando Remes, la joven Janeth Adanely Rodríguez.

Convencido de que tenía mayores posibilidades de triunfo que la diputada con licencia, Emilio Olvera aceptó la invitación que le hizo Movimiento Ciudadano.

Quien no conozca la historia política de Veracruz podría comprar esa versión. No entenderían que Cisneros y Huerta no podrían caminar juntos en un mismo proyecto y que lo que hizo el senador fue anticipar un resultado negativo, a partir de la designación caprichosa (o con criterios financieros) de los candidatos de Morena, asumiendo que "la marca" por sí sola sería suficiente para conseguir la victoria.

"Creo que hay que reflexionar mucho (sobre) lo que pasó, para poder retomar la fuerza transformadora que nuestro movimiento tiene, ha tenido y va a tener", sugiere Manuel Huerta, quien fue el primer dirigente estatal del partido guinda y sabe cómo se construyó esa propuesta política.

De esa evaluación seria, responsable y con un amplio sentido crítico, deberán salir los ajustes que la gobernadora habrá de hacer para responder con mejores números en el 2027.

Lo habíamos anticipado aquí: con las mismas trampas aplicadas en la elección de Poza Rica (abrir paquetes electorales y remarcar boletas que favorecían a MC para anularlas) los "operadores" de Morena consiguieron revertir el resultado en Papantla. *** De llegar con 400 votos de ventaja al conteo en Xalapa, de pronto en e recuento el candidato de Movimiento Ciudadano, Mariano Romero González, fue superado por 400 votos por el abanderado de Morena, Gonzalo Flores Castellanos. *** Todas esas anomalías están documentadas y el equipo de abogados de MC, encabezado por un especialista en la materia, el actual coordinador estatal Luis Carbonell de la Hoz, habrá de presentar los recursos de impugnación. El partido naranja no se va a dejar arrebatar ningún municipio que hayan ganado en las urnas. *** La plaga del gusano barrenador de ganado está muy lejos de ser controlada, mucho menos eliminada. *** Desde que se confirmó su presencia en territorio mexicano, no sólo ha aparecido en ganado vacuno, sino que hay reportes de su presencia en perros y en seres humanos, pero conforme pasa el tiempo nuevos hallazgos han sorprendido a los especialistas, pues aseguran que ya hay casos en los que el gusano se ha detectado en aves domésticas. *** El gusano barrenador afecta principalmente a bovinos, ovinos, porcinos y equinos, pero el parásito se ha detectado también en humanos, en perros, en fauna silvestre y, por primera vez, en aves domésticas como las gallinas. *** El brote se presentó en cinco gallinas en una casa de Tabasco, pero además el gusano barrenador fue encontrado en un gavilán en el mismo estado. La larva se incubó en el ala derecha del ave y está siendo atendida por veterinarios. El último caso es el de un pollito al que le encontraron larvas del gusano barrenador en un oído. *** Mientras tanto, las autoridades locales siguen haciendo millonarios negocios con los puntos de inspección. Reportes de transportistas de ganado señalan que los inspectores les cobran hasta 5 mil por jaula y les aseguran que "esa es la cuota que ponen en Xalapa". *** El negocio es comprar ganado barato proveniente de Centroamérica y venderlo caro en el norte del país. La diferencia es más o menos de 10 pesos por kilogramo. Un animal en promedio llega con 400 kilogramos de peso, lo que significaría una ganancia, tan solo en una cabeza, de 4 mil pesos. *** Haga sus cuentas: cada jaula lleva cerca de 70 cabezas, lo que representa ganancias 280 mil pesos y por lo menos pasan 100 jaulas al mes, lo que representa una ganancia de 28 millones de pesos. *** ¡Qué importa la plaga si sus bolsillos salen repletos!

