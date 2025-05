Destraban el "Paralelo 18"

Prefacio.

Hace unos días los presidentes de ambas cámaras en el Congreso de la Unión, solicitaron al INE cancelar la candidatura de 26 aspirantes al Poder Judicial Federal debido a que no cumplen con el requisito de gozar de buena reputación, pues tienen señalamientos de abuso sexual, lesiones e incluso hay quienes fueron abogados de algún integrante del crimen organizado. *** El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), así como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), solicitaron formalmente al INE la cancelación del registro de 26 candidaturas; 18 por no cumplir con el requisito constitucional de gozar de buena reputación y 8 más por no cumplir con el promedio general de calificación. *** Lo sorprendente de todo esto fue que los 26 aspirantes que hoy piden que se les cancelen sus candidaturas, fueron seleccionados, justamente, por el Poder Legislativo, donde debieron revisar esas objeciones que hoy presentan. *** En Veracruz, para la elección judicial estatal, se hizo también una selección de los aspirantes y, se supone, verificaron que todos cumplieran con los requisitos, incluida la "buena reputación". Sin embargo, no todos logran pasar por ese tamiz. *** Es el caso del juez de control Mario Vivanco Gastélum, cuyos antecedentes de corrupción -confirmados por abogados que han sufrido las consecuencias de sus decisiones arbitrarias- lo tendrían que descalificar para la promoción que busca como juez penal de primera instancia. *** Cercano a quien fuera magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, el juzgador Mario Vivanco participó en una labor soterrada para variar los delitos a exservidores públicos estatales que habían sido señalados por desvíos de recursos y faltas aún más graves. *** Fue también quien modificó los cargos que existían contra miembros de la familia Spinoso, en su enfrentamiento con los encargados de la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica, de la empresa Mota Engil. *** Es importante que los ciudadanos conozcan los antecedentes de quienes pretenden ganar su voto el próximo primero de junio, en la elección de cargos judiciales.

Este miércoles la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) de Oaxaca confirmó el primer caso de infección por gusano barrenador en un caballo del municipio de Matías Romero, tras el diagnóstico realizado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Una vez confirmada la detección, autoridades desplegaron un equipo conformado por personal médico veterinario de Senasica y 10 elementos del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Oaxaca, con el objetivo de realizar inspecciones y detectar posibles nuevos contagios.

Lo preocupante del caso -además de asumir que las medidas de control en la frontera sur han resultado insuficientes- es que este caso pudo haber cruzado por territorio veracruzano.

Este mismo miércoles, ganaderos de la zona sur sostuvieron una reunión con autoridades estatales en materia pecuaria y consiguieron medidas alternativas para destrabar el cuello de botella que se formó en el punto de inspección zoosanitaria Paralelo 18, en la carretera que comunica a Villahermosa con Coatzacoalcos.

Los productores denunciaron que las "jaulas" con ganado pasaban varios días en espera de que se realizara la inspección, lo que estaba causando la muerte de muchos animales.

Luego del encuentro con las autoridades, los dirigentes ganaderos les explicaron a sus agremiados que el punto de inspección se mantendrá, pues es requisito para evitar que se cierre de manera definitiva la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado en pie.

Producto de esa reunión de trabajo, los ganaderos consiguieron que un médico veterinario acudiera a los centros de acopio de ganado en el sur del país, con el fin de verificar las condiciones de las reses y aplicar en todas ellas los baños de aspersión y la ivermectina, de manera que ya no tengan que detener sus jaulas en el punto de inspección.

Frente a la evidencia de que el organismo encargado de la supervisión sanitaria no cuenta con el suficiente personal médico, las propias asociaciones ganaderas aportarán a especialistas que recibirán una capacitación específica para este tipo de revisiones.

"Los 60 pesos por cabeza de ganado que están cobrando en ese punto de inspección ya no se van a pagar. Ahora se pagarán 15 pesos (por animal) por la verificación del médico. El acopiador debe suministrar el baño y la aplicación de ivermectina. Si no quieren suministrar eso, entonces tendrán que pagar los 60 pesos y ellos irán a poner el tratamiento. Nosotros los vamos a apoyar con nuestros vaqueros para que ellos puedan hacer su trabajo", explicaron los representantes de los ganaderos.

En algún punto de la charla de los representantes con sus agremiados, se habló de "lo grave" que es la propagación del gusano barrenador, lo que obliga a las autoridades en el país a implementar medidas más rigurosas de supervisión.

El problema más grave en Veracruz es que no existe la infraestructura adecuada para revisar todo el ganado en pie que atraviesa por la entidad y las autoridades estatales se resisten a contratar el personal necesario para estas tareas.

El problema tiende a crecer y en algún momento se saldrá de control.

Los procesos penales que mantienen a Javier Duarte en prisión no son los que le inició la entonces llamada Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía). En realidad, lo que no ha quedado aún resuelto son los expedientes que le inició -de manera apresurada, para que alcanzaran a incluirse en la solicitud de extradición- por el entonces fiscal en Veracruz, Jorge Winckler Ortiz. *** La Fiscalía del Estado acusó a Javier Duarte de haber incurrido en los delitos de "incumplimiento de un deber legal". *** Lo acusaban de haber utilizado un helicóptero del gobierno estatal con fines particulares (fue en el que viajó al sur para de ahí cruzar la frontera, pero en todo caso el delito lo habría cometido quien le facilitó la aeronave, a pesar de que ya no era gobernador en funciones); de no cumplir con la formalidad de la entrega-recepción (lo que se explicó porque no fue él quien concluyó como gobernador y, por lo tanto, no era él quien tenía que cumplir con tal requisito), y de ordenar una transferencia de 220 millones de pesos desde las cuentas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Este hecho jamás pudo ser comprobado. *** En los próximos días el Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral con sede en Pacho Viejo dará cumplimiento a una sentencia de amparo, que podría derivar en el sobreseimiento de la causa penal 38/2017 contra Javier Duarte. *** El amparo fue concedido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que determinó que el juez de Control vulneró los derechos del imputado al omitir deliberar sobre una solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa. *** El Tribunal resolvió que el juez actuó en contra de los principios del sistema penal acusatorio, particularmente el de contradicción, al negar el debate sobre esas pruebas. *** El juez debe convocar en los próximos días a una audiencia para resolver si procede el sobreseimiento, lo que podría dejar a Javier Duarte sin procesos abiertos y, por lo tanto, estaría en condiciones de solicitar su libertad anticipada. *** Hay quien sugiere que todo esto sería consecuencia del "apoyo" que proporcionó el exgobernador a Rocío Nahle el año pasado. Muy pronto se sabrá.

